Steam Machine: Valve verschiebt die Markteinführung seiner neuen Konsole

25
Globale Engpässe bringen den Zeitplan ins Wanken – die Steam Machine kommt erst später in diesem Jahr.

Valve verschiebt die Steam Machine und reagiert damit auf anhaltende Probleme bei der Beschaffung wichtiger Speicherkomponenten. Der Hersteller erklärt, dass ursprünglich bereits konkrete Preise und ein fester Marktstart Anfang 2026 vorgesehen waren, diese Planung jedoch nicht mehr haltbar sei.

Die globale Situation zwingt das Unternehmen dazu, sowohl die Kostenstruktur als auch den Veröffentlichungszeitraum neu zu bewerten.

Im Mittelpunkt der Verzögerung stehen steigende Preise und eingeschränkte Verfügbarkeit von Speicherbauteilen, die sich direkt auf Steam Machine und Steam Frame auswirken. Valve betont, dass die Überarbeitung der Preisgestaltung notwendig sei, um die Geräte unter den aktuellen Bedingungen realisierbar zu machen.

Die Veröffentlichung bleibt weiterhin für die erste Jahreshälfte 2026 vorgesehen, doch genaue Daten stehen noch aus und können sich abhängig von der Lage verändern. Die Steam Machine soll dennoch wie geplant Teil der kommenden Hardwaregeneration bleiben.

Der Hersteller verweist darauf, dass die wichtigsten Fragen zu Verfügbarkeit und Kosten erst beantwortet werden können, wenn die Situation am Komponentenmarkt stabiler ist. Gleichzeitig versichert Valve, dass man die Öffentlichkeit so gut wie möglich über alle weiteren Schritte informieren werde.

  2. MetalGSeahawk21 132490 XP Elite-at-Arms Bronze | 05.02.2026 - 15:41 Uhr

    Ich hoffe mal das Microsoft bis dahin etwas mehr Infos zur neuen PCBox rausbringt. Also mindestens ein paar Specs, Xfache CPU Power; XX-Fache GPU-Power, Superduperduper RAM Speicher, TB an SSDs und alles supi einfach auf einem superschnllen Linux System. Also nur damit sich die Stream Spieler noch überlegen könnten, hmm nehme ich jetzt ne Mittelmäßige Steam-Machine oder nehme ich das bessere…

  3. Rob Acid 16490 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 05.02.2026 - 15:51 Uhr

    Wer kauft sich im Jahre 2026 solch eine Hardwarekrücke?
    Wenn Valve nicht aufpasst, überholen noch die Handhelds die Steammaschine.

    • LuNiSa 6200 XP Beginner Level 3 | 05.02.2026 - 15:55 Uhr
      Antwort auf Rob Acid

      Du hast es zwar etwas überspitzt dargestellt, hast aber im Kern natürlich Recht.
      Wenn sie wirklich PC Preise aufrufen wollen dann ist das im Vergleich zu einer Series x oder ps5 eine schlechte Preis-Leistung.
      Und falls man sie jetzt noch teurer machen müsste ODER doch auf unbestimmte Zeit nach hinten verschieben, dann wird das natürlich noch extremer.
      Valve steckt da momentan echt in der Zwickmühle.

    • Lord Maternus 363925 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 05.02.2026 - 16:02 Uhr
      Antwort auf Rob Acid

      Leute, denen die Leistung ausreicht. Wäre jetzt mal meine Vermutung. Sind aber nach Valves Angaben nur etwa 70 % der Steam-User, also eine vernachlässigbare kleine Menge an Gamern.

      • Rob Acid 16490 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 05.02.2026 - 16:04 Uhr
        Antwort auf Lord Maternus

        Du meinst die 70% welche die Hardware schon längst zuhause hat?
        Ja die werden definitiv zuschlagen…😂

  4. Robilein 1212410 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.02.2026 - 15:53 Uhr

    Oh man. Bin gespannt welche Auswirkungen es auf die Next-Gen Xbox hat. Die Entwickler der Steam Machine warten bis der Markt stabiler ist. Das ist aber erstmal nicht zu erwarten.

    • Rob Acid 16490 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 05.02.2026 - 16:03 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Da sind die drei Konsolenhersteller deutlich besser aufgestellt. Alle drei haben schon laufende Verträge und auch für die nächste Generation sollte die meisten Verträge schon stehen.
      Valve selbst, nimmt sogut wie keine Hardware ab. Wenn die Pech haben, müssen Sie sich hinten anstellen…

  5. Venom 21120 XP Nasenbohrer Level 1 | 05.02.2026 - 16:03 Uhr

    Glaube kaum das es im laufe des Jahres besser wird…da wird dieses Jahr nichts mehr kommen…

  6. Lord Maternus 363925 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 05.02.2026 - 16:04 Uhr

    Naja, war abzusehen. Für uns als Kunden ist es nicht schlimm, also setzen wir mal Tee auf.

