Steam Machine: Valve verschiebt die Markteinführung seiner neuen Konsole

Globale Engpässe bringen den Zeitplan ins Wanken – die Steam Machine kommt erst später in diesem Jahr.

Valve verschiebt die Steam Machine und reagiert damit auf anhaltende Probleme bei der Beschaffung wichtiger Speicherkomponenten. Der Hersteller erklärt, dass ursprünglich bereits konkrete Preise und ein fester Marktstart Anfang 2026 vorgesehen waren, diese Planung jedoch nicht mehr haltbar sei.

Die globale Situation zwingt das Unternehmen dazu, sowohl die Kostenstruktur als auch den Veröffentlichungszeitraum neu zu bewerten.

Im Mittelpunkt der Verzögerung stehen steigende Preise und eingeschränkte Verfügbarkeit von Speicherbauteilen, die sich direkt auf Steam Machine und Steam Frame auswirken. Valve betont, dass die Überarbeitung der Preisgestaltung notwendig sei, um die Geräte unter den aktuellen Bedingungen realisierbar zu machen.

Die Veröffentlichung bleibt weiterhin für die erste Jahreshälfte 2026 vorgesehen, doch genaue Daten stehen noch aus und können sich abhängig von der Lage verändern. Die Steam Machine soll dennoch wie geplant Teil der kommenden Hardwaregeneration bleiben.

Der Hersteller verweist darauf, dass die wichtigsten Fragen zu Verfügbarkeit und Kosten erst beantwortet werden können, wenn die Situation am Komponentenmarkt stabiler ist. Gleichzeitig versichert Valve, dass man die Öffentlichkeit so gut wie möglich über alle weiteren Schritte informieren werde.