Steam Machine: Valve verzichtet bewusst auf exklusive Spiele

Exklusive Spiele sollen laut Valve keine Rolle dabei spielen, die Steam Machine attraktiver zu machen. Stattdessen setzt das Unternehmen auf die Offenheit des PC-Ökosystems und den umfangreichen Steam-Katalog.

Im Gespräch mit Bloomberg erklärte Valve-Ingenieur Pierre-Loup Griffais, dass Exklusivtitel nicht zur Philosophie des Unternehmens passen.

„Spieler darauf zu beschränken, wo sie ein Spiel spielen können, halte ich – zumindest für uns – nicht für ein gutes Modell. Uns ist es deutlich wichtiger, den gesamten PC-Spielekatalog als unser ‚Launch-Exklusivangebot‘ zu haben.“

Valve hatte in der Vergangenheit zwar Spiele veröffentlicht, die neue Hardware besonders gut in Szene setzten, darunter Half-Life: Alyx für VR-Headsets oder Aperture Desk Job rund um den Steam Deck. Beide Titel waren jedoch nicht an die jeweilige Hardware gebunden und konnten auch mit anderer kompatibler Hardware genutzt werden.

Auch bei der Steam Machine verfolgt Valve diesen offenen Ansatz. Laut Ingenieur Yazan Aldehayyat habe das Unternehmen zudem kein Interesse daran, andere Hardwarehersteller aus dem Markt zu drängen oder die eigene Hardware durch starke Subventionen besonders günstig anzubieten.

„Wir möchten, dass es für andere Hardwarehersteller weiterhin wirtschaftlich sinnvoll ist, Geräte wie die Steam Machine anzubieten – sei es mit höherer Leistung oder einem anderen Funktionsumfang.“

Griffais ergänzte, Valve denke langfristig. Innovationen anderer Hersteller könnten die gesamte PC-Plattform voranbringen und letztlich allen Spielern zugutekommen.

„Wir betrachten das langfristig. Hersteller solcher PCs könnten wichtige Innovationen entwickeln, die den PC insgesamt voranbringen. Dadurch verbessert sich das Spielerlebnis für alle – und am Ende kaufen die Menschen vielleicht sogar mehr Spiele.“

Mit dieser Strategie unterstreicht Valve einmal mehr, dass Offenheit und Kompatibilität für das Unternehmen wichtiger sind als exklusive Inhalte als Verkaufsargument.