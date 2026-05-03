Steam Machine: Valve warnt vor RAM-Knappheit – Preis und Release verzögern sich

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Image: Valve

Steam Machine: Valve verschiebt Preis wegen RAM-Krise – Launch weiter unklar.

Valve hat bestätigt, dass die geplante Steam Machine weiterhin im Jahr 2026 erscheinen soll, der genaue Preis sowie ein konkreter Veröffentlichungstermin jedoch noch nicht feststehen. Grund dafür sind anhaltende Engpässe bei Speicherkomponenten.

Laut Valve sei das Ziel weiterhin, die Hardware zu einem möglichst niedrigen Preis anzubieten. Gleichzeitig erschweren globale RAM-Knappheiten und steigende Produktionskosten durch die hohe Nachfrage aus dem Bereich KI-Rechenzentren die Preisgestaltung erheblich.

Das Unternehmen betont, dass diese Situation „unvermeidbar“ sei und sich auf nahezu alle Hardwareprodukte auswirken werde. Dadurch mussten sowohl die finale Preisstrategie als auch Teile des Release-Plans überarbeitet werden.

Ursprünglich war eine konkretere Kommunikation zu Preis und Marktstart bereits früher erwartet worden. Stattdessen bleibt es aktuell bei einem groben Zeitfenster für die erste Hälfte 2026, ohne feste Daten.

Valve arbeitet nach eigenen Angaben weiterhin eng mit Zulieferern zusammen, um die Kosten möglichst niedrig zu halten und die Markteinführung trotz der schwierigen Komponentenlage umzusetzen.

Quelle
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23 Kommentare Added

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  1. Nibelungen86 353165 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 03.05.2026 - 12:50 Uhr

    Das wird ein Nischenprodukt bleiben, wenn es gut läuft, wird es wie ein Steamdeck seinen Platz finden.

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  2. Ash2X 333880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.05.2026 - 12:59 Uhr

    Ich habe meine Zweifel dass sie jeh einen Preis erreichen werden der wirklich in Ordnung ist, aber ich lass mich gerne überraschen.

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    • MaDDoG1207 16650 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 03.05.2026 - 13:03 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Richtig, das kann bei der jetzigen Lage um RAM und SSD und auch in absehbarer Zeit einfach nicht in einem wirklich attraktiven Bereich landen. Siehe Xbox Series X und PS5 Preise.

      0
    • Duck-Dynasty 179355 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 03.05.2026 - 13:07 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Hehe. Was wurde ich hier gescholten, dass ich (vor den ersten Expertenschätzungen) auf 500-700 Euro getippt hatte…
      Für die erwarteten 300 schleifen hätte ich mir das Gerät als Blickfang und Briefbeschwerer geholt.
      Steam wird es aber schwer haben, überhaupt bei 700 Euro zu landen.
      Und das für die schwache Hardware. 😓

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      • DrFreaK666 260850 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.05.2026 - 13:27 Uhr
        Antwort auf Duck-Dynasty

        „Steam wird es aber schwer haben, überhaupt bei 700 Euro zu landen.“

        Da landet „Moore’s Law is Dead“ auf unter 700€ nach seinen Werten

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        • Duck-Dynasty 179355 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 03.05.2026 - 14:02 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Ja. Dafür hat er auch feste Kritik eingesteckt. Die reine BOM ignoriert auch alle anderen Kosten, die damit zusammenhängen. Und dann ist die Schätzung von vor einem halben Jahr nicht mehr viel wert.
          Wenn sie 700 Euro erreichen, kommt das Ding auf den Markt. Meine Schätzung.

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          • DrFreaK666 260850 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.05.2026 - 14:15 Uhr
            Antwort auf Duck-Dynasty

            Er hat doch Steam Deck und Steam Machine nebeneinander gestellt. Ich denke Valve wird mit einer ähnlichen Stückzahl rechnen, weshalb die BOM hier identisch sein müssten.
            Er rechnet mit maximal 700$ und wenn es mehr wird, dann wird es ein Ladenhüter

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            • Duck-Dynasty 179355 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 03.05.2026 - 14:52 Uhr
              Antwort auf DrFreaK666

              Dass es darüber auf dem Markt schwer sein wird, glaube ich auch. Daher denke ich, dass man versuchen wird, auf 700 zu landen, denn an einen niedrigeren Preis glaube ich nicht mehr.

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      • Ash2X 333880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.05.2026 - 15:14 Uhr
        Antwort auf Duck-Dynasty

        Ach, bis 500€ wäre das Thema ja garnicht so groß… Aber das Schweigen von Valve sagt mehr als tausend Worte.
        Eigentlich schweigen sie zu allem. Außer der Existenz und Verschiebung…. Was komisch für ein Gerät ist welches längst erscheinen sollte, Bauteile hin oder her.

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  3. Fire12 14220 XP Leetspeak | 03.05.2026 - 13:01 Uhr

    Schön das Valve kapiert das Mondpreise
    die steam Machine zum Ladenhüter macht

    Wird spannend wie lange der Ki boom noch anhalten wird
    Dieses Jahr sollen ja wieder über 700 Milliarden da reinfließen 😵‍💫

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    • MaDDoG1207 16650 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 03.05.2026 - 13:04 Uhr
      Antwort auf Fire12

      Bis Mitte 2027 mindestens oder im besten Fall, bis 2028 ist wahrscheinlicher, und im schlimmsten Fall bis 2029-2030.

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  4. Katanameister 414060 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 03.05.2026 - 13:03 Uhr

    Oh Mann, das könnte in einer Katastrophe enden, ein Preis über 1000€ bei dem Teil kann nur zur Nische werden.

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  5. NeuroJacker 1720 XP Beginner Level 1 | 03.05.2026 - 13:18 Uhr

    Die erste Hälfte von 2026 ist aber auch nicht mehr lange.
    Valve hat aber auch wirklich kein Glück was das Release Fenster angeht.
    6 Monate vorher und es wäre alles gut gegangen.

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  6. TJ44 5200 XP Beginner Level 3 | 03.05.2026 - 13:19 Uhr

    Valve hat das Pech, dass sie die ersten sind, die bei diesen Preisen eine neue „Konsole“ auf den Markt bringen. Es müssen alle Firmen einen 4-stelligen Betrag aufrufen für eine leistungsfähige Maschine. Auch Sony und Xbox wird meiner Meinung nach nicht unter 999 Dollar bleiben können wenn sie die neuesten Konsolen rausbringen.
    Valve hat jetzt nur das Pech, dass die Konsumenten alle aufschreihen werden, weshalb man so einen hohen Preis zahlen muss.

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    • Kitomy 64515 XP Romper Stomper | 03.05.2026 - 14:06 Uhr
      Antwort auf TJ44

      Ja bei der Xbox ist es ja eigentlich schon jedem klar das es über 1000€ geht, da würde ich sogar soweit gehen das auch 1500 nicht so unwahrscheinlich sind.

      Bei der PlayStation schaut es anders aus, da will man es nicht wahrhaben.

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  7. DrFreaK666 260850 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.05.2026 - 13:35 Uhr

    Hab ich über das Kontaktformular geteilt, wurde aber nicht verwendet.
    Daher mal hier: Samsung ist schon für 2027 ausgebucht und erwartet auch weiterhin steigende Preise.
    Wird allgemein schwierig was Preise angeht.
    Quelle darf ich leider nicht nennen, daher: „4.800 Prozent mehr Gewinn Samsung Speicher 2027 ausverkauft“ bei Google suchen

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  9. magforce 18425 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 03.05.2026 - 15:46 Uhr

    Die Kiste ist nicht mal der technische Kracher und trotzdem bekommt Valve keinen guten Preis hin.
    Wo genau wollen Microsoft mit Project Helix und Sony mit der PS6 dann erst landen?

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