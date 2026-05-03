Steam Machine: Valve warnt vor RAM-Knappheit – Preis und Release verzögern sich

Valve hat bestätigt, dass die geplante Steam Machine weiterhin im Jahr 2026 erscheinen soll, der genaue Preis sowie ein konkreter Veröffentlichungstermin jedoch noch nicht feststehen. Grund dafür sind anhaltende Engpässe bei Speicherkomponenten.
Laut Valve sei das Ziel weiterhin, die Hardware zu einem möglichst niedrigen Preis anzubieten. Gleichzeitig erschweren globale RAM-Knappheiten und steigende Produktionskosten durch die hohe Nachfrage aus dem Bereich KI-Rechenzentren die Preisgestaltung erheblich.
Das Unternehmen betont, dass diese Situation „unvermeidbar“ sei und sich auf nahezu alle Hardwareprodukte auswirken werde. Dadurch mussten sowohl die finale Preisstrategie als auch Teile des Release-Plans überarbeitet werden.
Ursprünglich war eine konkretere Kommunikation zu Preis und Marktstart bereits früher erwartet worden. Stattdessen bleibt es aktuell bei einem groben Zeitfenster für die erste Hälfte 2026, ohne feste Daten.
Valve arbeitet nach eigenen Angaben weiterhin eng mit Zulieferern zusammen, um die Kosten möglichst niedrig zu halten und die Markteinführung trotz der schwierigen Komponentenlage umzusetzen.
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Das wird ein Nischenprodukt bleiben, wenn es gut läuft, wird es wie ein Steamdeck seinen Platz finden.
Ich habe meine Zweifel dass sie jeh einen Preis erreichen werden der wirklich in Ordnung ist, aber ich lass mich gerne überraschen.
Richtig, das kann bei der jetzigen Lage um RAM und SSD und auch in absehbarer Zeit einfach nicht in einem wirklich attraktiven Bereich landen. Siehe Xbox Series X und PS5 Preise.
Hehe. Was wurde ich hier gescholten, dass ich (vor den ersten Expertenschätzungen) auf 500-700 Euro getippt hatte…
Für die erwarteten 300 schleifen hätte ich mir das Gerät als Blickfang und Briefbeschwerer geholt.
Steam wird es aber schwer haben, überhaupt bei 700 Euro zu landen.
Und das für die schwache Hardware. 😓
„Steam wird es aber schwer haben, überhaupt bei 700 Euro zu landen.“
Da landet „Moore’s Law is Dead“ auf unter 700€ nach seinen Werten
Ja. Dafür hat er auch feste Kritik eingesteckt. Die reine BOM ignoriert auch alle anderen Kosten, die damit zusammenhängen. Und dann ist die Schätzung von vor einem halben Jahr nicht mehr viel wert.
Wenn sie 700 Euro erreichen, kommt das Ding auf den Markt. Meine Schätzung.
Er hat doch Steam Deck und Steam Machine nebeneinander gestellt. Ich denke Valve wird mit einer ähnlichen Stückzahl rechnen, weshalb die BOM hier identisch sein müssten.
Er rechnet mit maximal 700$ und wenn es mehr wird, dann wird es ein Ladenhüter
Dass es darüber auf dem Markt schwer sein wird, glaube ich auch. Daher denke ich, dass man versuchen wird, auf 700 zu landen, denn an einen niedrigeren Preis glaube ich nicht mehr.
Habe anfangs auf 500€ gehofft 😆
Ach, bis 500€ wäre das Thema ja garnicht so groß… Aber das Schweigen von Valve sagt mehr als tausend Worte.
Eigentlich schweigen sie zu allem. Außer der Existenz und Verschiebung…. Was komisch für ein Gerät ist welches längst erscheinen sollte, Bauteile hin oder her.
Schön das Valve kapiert das Mondpreise
die steam Machine zum Ladenhüter macht
Wird spannend wie lange der Ki boom noch anhalten wird
Dieses Jahr sollen ja wieder über 700 Milliarden da reinfließen 😵💫
Bis Mitte 2027 mindestens oder im besten Fall, bis 2028 ist wahrscheinlicher, und im schlimmsten Fall bis 2029-2030.
Oh Mann, das könnte in einer Katastrophe enden, ein Preis über 1000€ bei dem Teil kann nur zur Nische werden.
Vor allem wenn die Xbox dann steam mit anbietet.
Stimmt, bin echt gespannt, bisher geht der Trend aber eher in eine andere Richtung.
Valve muss dazu nur nein sagen und ihre Hardware als einzige Steam-Konsole anbieten.
Wenn Microsoft Windows als OS nutzt, wird es kaum vermeidbar sein.
Die erste Hälfte von 2026 ist aber auch nicht mehr lange.
Valve hat aber auch wirklich kein Glück was das Release Fenster angeht.
6 Monate vorher und es wäre alles gut gegangen.
Valve hat das Pech, dass sie die ersten sind, die bei diesen Preisen eine neue „Konsole“ auf den Markt bringen. Es müssen alle Firmen einen 4-stelligen Betrag aufrufen für eine leistungsfähige Maschine. Auch Sony und Xbox wird meiner Meinung nach nicht unter 999 Dollar bleiben können wenn sie die neuesten Konsolen rausbringen.
Valve hat jetzt nur das Pech, dass die Konsumenten alle aufschreihen werden, weshalb man so einen hohen Preis zahlen muss.
Ja bei der Xbox ist es ja eigentlich schon jedem klar das es über 1000€ geht, da würde ich sogar soweit gehen das auch 1500 nicht so unwahrscheinlich sind.
Bei der PlayStation schaut es anders aus, da will man es nicht wahrhaben.
Hab ich über das Kontaktformular geteilt, wurde aber nicht verwendet.
Daher mal hier: Samsung ist schon für 2027 ausgebucht und erwartet auch weiterhin steigende Preise.
Wird allgemein schwierig was Preise angeht.
Quelle darf ich leider nicht nennen, daher: „4.800 Prozent mehr Gewinn Samsung Speicher 2027 ausverkauft“ bei Google suchen
Wie oft denn jetzt noch?
Die Kiste ist nicht mal der technische Kracher und trotzdem bekommt Valve keinen guten Preis hin.
Wo genau wollen Microsoft mit Project Helix und Sony mit der PS6 dann erst landen?