Steam Machine: Valve warnt vor RAM-Knappheit – Preis und Release verzögern sich

Valve hat bestätigt, dass die geplante Steam Machine weiterhin im Jahr 2026 erscheinen soll, der genaue Preis sowie ein konkreter Veröffentlichungstermin jedoch noch nicht feststehen. Grund dafür sind anhaltende Engpässe bei Speicherkomponenten.

Laut Valve sei das Ziel weiterhin, die Hardware zu einem möglichst niedrigen Preis anzubieten. Gleichzeitig erschweren globale RAM-Knappheiten und steigende Produktionskosten durch die hohe Nachfrage aus dem Bereich KI-Rechenzentren die Preisgestaltung erheblich.

Das Unternehmen betont, dass diese Situation „unvermeidbar“ sei und sich auf nahezu alle Hardwareprodukte auswirken werde. Dadurch mussten sowohl die finale Preisstrategie als auch Teile des Release-Plans überarbeitet werden.

Ursprünglich war eine konkretere Kommunikation zu Preis und Marktstart bereits früher erwartet worden. Stattdessen bleibt es aktuell bei einem groben Zeitfenster für die erste Hälfte 2026, ohne feste Daten.

Valve arbeitet nach eigenen Angaben weiterhin eng mit Zulieferern zusammen, um die Kosten möglichst niedrig zu halten und die Markteinführung trotz der schwierigen Komponentenlage umzusetzen.