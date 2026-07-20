Steam Machine: Verkauft laut Schätzungen bis zu 15.000 Geräte pro Woche

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Image: Valve

Valve könnte mit der Steam Machine einen überraschenden Hardware-Erfolg feiern.

Die neue Steam Machine von Valve könnte sich zu einem beachtlichen Hardware-Erfolg entwickeln. Nach Schätzungen der Website Boiling Steam werden derzeit zwischen 12.000 und 15.000 Geräte pro Woche verkauft.

Die Zahlen stammen allerdings nicht von Valve selbst. Stattdessen basieren sie auf der Platzierung der Steam Machine in den Steam-Top-Seller-Charts sowie auf geschätzten Umsatzdaten. Eine offizielle Bestätigung der Verkaufszahlen liegt bislang nicht vor.

Seit dem Verkaufsstart gehört die Steam Machine jedoch kontinuierlich zu den meistverkauften Produkten auf Steam. Sollte sich dieses Verkaufstempo in den kommenden Monaten halten, könnte die Hardware im ersten Jahr mehrere Hunderttausend verkaufte Einheiten erreichen.

Ob sich diese Prognose bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Solange Valve keine offiziellen Verkaufszahlen veröffentlicht, sind die aktuellen Werte weiterhin als Schätzungen zu betrachten.

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33 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 68525 XP Romper Domper Stomper | 20.07.2026 - 15:04 Uhr

    Ist mir zu teuer die Steam Machine. ✌🏻 Glückwunsch zu den Zahlen, falls die stimmen. 👍🏻

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