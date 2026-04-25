Steam Machine: Vorzeitiges Controller-Review enthüllt angeblichen Preis von 99 Dollar

Ein Leak rund um ein vorzeitig veröffentlichtes Video sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, nachdem ein Review zum Steam Controller bereits vor Ablauf des Embargos online erschienen ist.
Der YouTube-Kanal Techy Talk veröffentlichte das vollständige Video am 24. April und gab damit frühzeitig Einblicke in das Gerät.
Neben ersten Eindrücken nennt das Video auch einen Preis von 99 US-Dollar für den Controller.
Offizielle Angaben seitens Valve zu Preis oder Marktstart liegen bislang nicht vor.
Der vorzeitige Upload deutet auf einen Bruch der vereinbarten Embargo-Richtlinien hin, die üblicherweise den Veröffentlichungszeitpunkt von Reviews koordinieren. In Kürze könnte aber das offizielle Embargo fallen und somit mehr Details offiziell bekannt werden.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich glaub, ich brauche das nicht.
Für mich uninteressant wegen dem schlechten Layout des Steuerkreuzes etc.
Habe mir das Video runtergeladen und angeschaut. Ganz ehrlich. Ist gekauft!
Nichts für mich. Für mich ist das einzigste wahre der Xbox Controller. Seit der 360 für mich die besten einfach
Danke nein.
Ich werd next Gen vermutlich eh am PC bleiben… daher.. passt schon. Und da dann der Xbox Controller.
Der PC ist in meinen Augen eh die einzige Zielgruppe für den Controller…. Aufgrund meiner Vielzahl von Aufbau und Strategiespielen hab ich Riesengroßen Bedarf an diesem Gamepad….
Seit dem ich das stemdeck zum ersten Mal in der Hand hielt wollte ich diesen Controller, obwohl er noch gar nicht in irgendeiner Form existierte….
Was braucht man mehr? Preis ist da. Finde ich jetzt nicht überraschend. Etwas überteuert aber mei.