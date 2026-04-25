Steam Machine: Vorzeitiges Controller-Review enthüllt angeblichen Preis von 99 Dollar

Ein vorzeitig veröffentlichtes Review zum Steam Controller nennt einen Preis von 99 US-Dollar und deutet auf einen Embargo-Bruch hin.

Ein Leak rund um ein vorzeitig veröffentlichtes Video sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, nachdem ein Review zum Steam Controller bereits vor Ablauf des Embargos online erschienen ist.

Der YouTube-Kanal Techy Talk veröffentlichte das vollständige Video am 24. April und gab damit frühzeitig Einblicke in das Gerät.

Neben ersten Eindrücken nennt das Video auch einen Preis von 99 US-Dollar für den Controller.

Offizielle Angaben seitens Valve zu Preis oder Marktstart liegen bislang nicht vor.

Der vorzeitige Upload deutet auf einen Bruch der vereinbarten Embargo-Richtlinien hin, die üblicherweise den Veröffentlichungszeitpunkt von Reviews koordinieren. In Kürze könnte aber das offizielle Embargo fallen und somit mehr Details offiziell bekannt werden.