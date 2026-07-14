Steam Machine: Zeigt rote Warnung zu früh – Valve behebt falschen Überhitzungsalarm per Update

Die Steam Machine zeigt bei einigen Nutzern eine rote Überhitzungswarnung, obwohl die Hardware innerhalb des normalen Temperaturbereichs arbeitet. Valve hat bestätigt, dass ein BIOS-Problem dafür sorgt, dass die Warnung aktuell zu früh ausgelöst wird.

Der Alarm erscheint derzeit bei einer CPU-Temperatur von 95 Grad Celsius oder einer GPU-Temperatur von 90 Grad Celsius. Laut Valve liegen diese Werte jedoch noch innerhalb des vorgesehenen Betriebsbereichs des Systems.

Mit einem kommenden BIOS-Update soll die Warnschwelle für beide Komponenten auf 100 Grad Celsius angehoben werden. Dadurch sollen unnötige Warnmeldungen während des Spielens vermieden werden.

Valve erklärte außerdem, dass der speziell angepasste AMD-Chip der Steam Machine Temperaturen von bis zu 100 Grad Celsius sicher bewältigen kann. Sollte die Temperatur weiter steigen, reduziert das System automatisch die Leistung, um die Hardware zu schützen. Bei etwa 105 Grad Celsius erfolgt eine Abschaltung.

Spieler, die während des Betriebs bereits die rote Warnanzeige gesehen haben, müssen sich laut Valve daher nicht automatisch Sorgen machen. In vielen Fällen handelt es sich demnach um eine fehlerhafte Warnung und nicht um eine tatsächliche Überhitzung.

Das BIOS-Update soll die Temperaturanzeige künftig genauer an das tatsächliche Verhalten der Hardware anpassen.