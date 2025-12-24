Steam: Aktuelle Störung und Ausfall im Netzwerk

Steam, die größte digitale Spieleplattform für PC-Gaming, erlebt am 24. Dezember 2025 Probleme und ist zeitweise für viele Nutzer nicht erreichbar. Laut aktuellen Berichten sind Store-Zugriff, Community-Features und Verbindungen bei zahlreichen Spielern ausgefallen, was zu massiven Verbindungsproblemen und Login-Fehlern geführt hat.
Tausende Nutzer melden Schwierigkeiten, sich einzuloggen oder die Plattform wie gewohnt zu nutzen
Heute hatte ich zum Glück was anderes vor als zu zocken. Ist aber natürlich ärgerlich.
Autsch. Hart um die Feiertage rum.
danke für die Info
Betrifft mich selber nicht da ich kein Steam habe
War heute auch nicht online. Mal schauen wie es weitergeht.
Bestimmt wieder irgendwelche DDOS Kiddies die anderen den Tag vermiesen wollen.🤔🤬