Steam: Aktuelle Störung und Ausfall im Netzwerk

17 Autor: , in News / Steam
Steam hat mit einem kompletten Ausfall an Weihnachten zu kämpfen.

Steam, die größte digitale Spieleplattform für PC-Gaming, erlebt am 24. Dezember 2025 Probleme und ist zeitweise für viele Nutzer nicht erreichbar. Laut aktuellen Berichten sind Store-Zugriff, Community-Features und Verbindungen bei zahlreichen Spielern ausgefallen, was zu massiven Verbindungsproblemen und Login-Fehlern geführt hat.

Tausende Nutzer melden Schwierigkeiten, sich einzuloggen oder die Plattform wie gewohnt zu nutzen

  6. Mr Poppell 102660 XP Elite User | 24.12.2025 - 23:16 Uhr

    Bestimmt wieder irgendwelche DDOS Kiddies die anderen den Tag vermiesen wollen.🤔🤬

    0

