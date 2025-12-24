Steam: Aktuelle Störung und Ausfall im Netzwerk

Steam hat mit einem kompletten Ausfall an Weihnachten zu kämpfen.

Steam, die größte digitale Spieleplattform für PC-Gaming, erlebt am 24. Dezember 2025 Probleme und ist zeitweise für viele Nutzer nicht erreichbar. Laut aktuellen Berichten sind Store-Zugriff, Community-Features und Verbindungen bei zahlreichen Spielern ausgefallen, was zu massiven Verbindungsproblemen und Login-Fehlern geführt hat.

Tausende Nutzer melden Schwierigkeiten, sich einzuloggen oder die Plattform wie gewohnt zu nutzen