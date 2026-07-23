Steam: Client-Update verbessert Remote Play, Controller und Overlay

Valve hat ein neues Steam-Client-Update mit zahlreichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen veröffentlicht.

Valve hat ein neues Update für den Steam-Client veröffentlicht. Die Aktualisierung wird automatisch heruntergeladen und bringt zahlreiche Verbesserungen für Remote Play, Steam Input, das In-Game-Overlay sowie verschiedene Betriebssysteme.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Unterstützung einer Bildwiederholrate von 59,94 FPS für Remote Play.

Außerdem wurden Bildaussetzer bei der automatischen Framerate-Begrenzung reduziert, Probleme mit schwarzen Bildschirmen behoben und die Video-Decodierung bei unbegrenzter Bandbreite optimiert.

Verbesserungen für Controller und Steam Input

Auch Steam Input erhält mehrere Anpassungen. Die Gyroskop-Kalibrierung des Steam Controllers wurde überarbeitet und bietet nun zusätzliche Einstellmöglichkeiten.

Darüber hinaus unterstützt Steam ab sofort weitere Controller, darunter den PDP Afterglow Wave Controller für Nintendo Switch sowie Controller von Turtle Beach für Nintendo Switch 2.

Zusätzlich behebt das Update Fehler beim Steam Workshop, dem In-Game-Overlay und der Steam-Controller-Firmware. Auch Nutzer von Linux, macOS und SteamVR profitieren von verschiedenen Stabilitätsverbesserungen und Fehlerkorrekturen.