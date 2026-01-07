Steam: Dezember mit 1,6 Milliarden Dollar umsatzstärkster Monat der Geschichte

Der Dezember bringt Steam ein historisches Umsatzhoch mit 1,6 Milliarden Dollar, das selbst die Pandemie-Zeiten übertrifft.

Steam erreicht im Dezember ein neues Level: Während Blockbuster wie ARC Raiders und andere Top‑Titel die Charts dominieren, sorgt Valves Plattform mit über 100 Millionen aktiven Spielern für einen massiven Umsatzschub.

Im vergangenen Monat erzielte Steam einen Bruttoumsatz von 1.6 Milliarden Dollar und legte damit deutlich gegenüber Dezember 2024 zu. Der Anstieg um 22,7 Prozent übertrifft sogar das pandemiebedingte Hoch aus dem Jahr 2020, das damals 1,4 Milliarden Dollar erreichte.

Die enorme Aktivität auf der Plattform zeigt sich in allen Bereichen des digitalen Marktplatzes und sorgt für einen außergewöhnlich starken Jahresabschluss.

Besonders auffällig ist der Erfolg von ARC Raiders, das in den zwei Wochen zwischen dem 21. Dezember und dem 4. Januar weitere 1,2 Millionen Verkäufe erzielte. Der Titel behauptet sich damit klar an der Spitze der meistverkauften Spiele in diesem Zeitraum und verstärkt den ohnehin beeindruckenden Gesamtumsatz von Steam.