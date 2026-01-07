Steam: Dezember mit 1,6 Milliarden Dollar umsatzstärkster Monat der Geschichte

Steam erreicht im Dezember ein neues Level: Während Blockbuster wie ARC Raiders und andere Top‑Titel die Charts dominieren, sorgt Valves Plattform mit über 100 Millionen aktiven Spielern für einen massiven Umsatzschub.
Im vergangenen Monat erzielte Steam einen Bruttoumsatz von 1.6 Milliarden Dollar und legte damit deutlich gegenüber Dezember 2024 zu. Der Anstieg um 22,7 Prozent übertrifft sogar das pandemiebedingte Hoch aus dem Jahr 2020, das damals 1,4 Milliarden Dollar erreichte.
Die enorme Aktivität auf der Plattform zeigt sich in allen Bereichen des digitalen Marktplatzes und sorgt für einen außergewöhnlich starken Jahresabschluss.
Besonders auffällig ist der Erfolg von ARC Raiders, das in den zwei Wochen zwischen dem 21. Dezember und dem 4. Januar weitere 1,2 Millionen Verkäufe erzielte. Der Titel behauptet sich damit klar an der Spitze der meistverkauften Spiele in diesem Zeitraum und verstärkt den ohnehin beeindruckenden Gesamtumsatz von Steam.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da haben die Kassen aber geklingelt 😮
Krass, Steam scheint zur Zeit echt alles richtig zu machen. Echt crazy😳😳😳
Steam ist ne Gelddruckmaschine. Quasi ein Monopol. Weder Epic noch MS können da mithalten
Absolut ja. Die Tatsache das sie mehr als zur Coronazeit machen ist schon echt krass. Bei anderen ist genau das Gegenteil der Fall.
Sehr stark. Läuft bei Steam.
Hab auch meinen Beitrag dazu geleistet 😅
Von mir haben sie:
– 1,99€ für Doom 64
– 3,99€ für Quake 1
– 4,99€ für Quake 2
Alle jeweils in den Nightdive Versionen.
Bitteschön Steam, gern geschehen 😁
Ohne dich wäre Steam heutzutage nicht dort wo sie sind😱🤣🤪
Absolut, irgendwo müssen diese Summen ja herkommen😁
PC Gaming blüht wie eh und je. 🙂