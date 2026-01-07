Steam: Dezember mit 1,6 Milliarden Dollar umsatzstärkster Monat der Geschichte

10 Autor: , in News / Steam
Übersicht

Der Dezember bringt Steam ein historisches Umsatzhoch mit 1,6 Milliarden Dollar, das selbst die Pandemie-Zeiten übertrifft.

Steam erreicht im Dezember ein neues Level: Während Blockbuster wie ARC Raiders und andere Top‑Titel die Charts dominieren, sorgt Valves Plattform mit über 100 Millionen aktiven Spielern für einen massiven Umsatzschub.

Im vergangenen Monat erzielte Steam einen Bruttoumsatz von 1.6 Milliarden Dollar und legte damit deutlich gegenüber Dezember 2024 zu. Der Anstieg um 22,7 Prozent übertrifft sogar das pandemiebedingte Hoch aus dem Jahr 2020, das damals 1,4 Milliarden Dollar erreichte.

Die enorme Aktivität auf der Plattform zeigt sich in allen Bereichen des digitalen Marktplatzes und sorgt für einen außergewöhnlich starken Jahresabschluss.

Besonders auffällig ist der Erfolg von ARC Raiders, das in den zwei Wochen zwischen dem 21. Dezember und dem 4. Januar weitere 1,2 Millionen Verkäufe erzielte. Der Titel behauptet sich damit klar an der Spitze der meistverkauften Spiele in diesem Zeitraum und verstärkt den ohnehin beeindruckenden Gesamtumsatz von Steam.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Steam

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Robilein 1197490 XP Xboxdynasty Legend Gold | 07.01.2026 - 12:42 Uhr

    Krass, Steam scheint zur Zeit echt alles richtig zu machen. Echt crazy😳😳😳

    0
      • Robilein 1197490 XP Xboxdynasty Legend Gold | 07.01.2026 - 13:11 Uhr
        Antwort auf Devilsgift

        Absolut ja. Die Tatsache das sie mehr als zur Coronazeit machen ist schon echt krass. Bei anderen ist genau das Gegenteil der Fall.

        0
  5. LuNiSa 5860 XP Beginner Level 3 | 07.01.2026 - 13:01 Uhr

    Von mir haben sie:
    – 1,99€ für Doom 64
    – 3,99€ für Quake 1
    – 4,99€ für Quake 2

    Alle jeweils in den Nightdive Versionen.

    Bitteschön Steam, gern geschehen 😁

    0

Hinterlasse eine Antwort