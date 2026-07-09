Steam: Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition verliert Steam Trading Cards am 30. Juli

Steam Trading Cards vor dem Aus: Einige Digimon-Karten werden bereits für Hunderte Dollar gehandelt.

Eine kleine Änderung für Sammler steht bei Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition auf Steam bevor. Bandai Namco hat angekündigt, dass die Steam Trading Cards des Spiels ab dem 30. Juli nicht mehr neu vergeben werden.

Nach der Abschaltung bleiben bereits erhaltene Karten jedoch weiterhin im Steam-Inventar der Besitzer. Auch der Handel über den Steam Community Market bleibt möglich, sodass vorhandene Karten weiterhin gekauft, verkauft oder getauscht werden können.

Durch die angekündigte Einstellung haben einige Karten bereits deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Berichten zufolge werden bestimmte Steam-Trading-Cards des Spiels von Nutzern teilweise für mehrere hundert US-Dollar angeboten.

Wichtig: Die Änderung betrifft ausschließlich die Steam-Trading-Card-Funktion. Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition selbst wird nicht eingestellt und bleibt weiterhin vollständig spielbar.

Nach dem 30. Juli werden lediglich keine neuen Trading Cards mehr als Drops verfügbar sein.