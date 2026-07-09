Steam: Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition verliert Steam Trading Cards am 30. Juli

Eine kleine Änderung für Sammler steht bei Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition auf Steam bevor. Bandai Namco hat angekündigt, dass die Steam Trading Cards des Spiels ab dem 30. Juli nicht mehr neu vergeben werden.
Nach der Abschaltung bleiben bereits erhaltene Karten jedoch weiterhin im Steam-Inventar der Besitzer. Auch der Handel über den Steam Community Market bleibt möglich, sodass vorhandene Karten weiterhin gekauft, verkauft oder getauscht werden können.
Durch die angekündigte Einstellung haben einige Karten bereits deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Berichten zufolge werden bestimmte Steam-Trading-Cards des Spiels von Nutzern teilweise für mehrere hundert US-Dollar angeboten.
Wichtig: Die Änderung betrifft ausschließlich die Steam-Trading-Card-Funktion. Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition selbst wird nicht eingestellt und bleibt weiterhin vollständig spielbar.
Nach dem 30. Juli werden lediglich keine neuen Trading Cards mehr als Drops verfügbar sein.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Moment mal…. Steam hä ?
Sind das reine Nullen und Einsen die da gesammelt werden?
Für alle die sich fragen worum es geht 😉
Bei Steam gibt es für viele Spiele virtuelle Sammelkarten. Die bekommt man beim Spielen, allerdings nur in bestimmter Menge und niemals alle. Du Karten kann man tauschen und auf dem Marktplatz verkaufen/kaufen. Hat man alle, bekommt man passend zum Spiel ein Abzeichen und Hintergrundbild für sein Profil und ein paar XP für den Account-Level.
Nichts weltbewegendes also und auch kein eigentlicher Spielinhalt, vermutlich laufen mal wieder irgendwelche Bildrechte aus.
Danke für diese wundervolle Aufklärung
Ich glaube, dass sind dann auch die Abzeichen oder? Also ich habe 100% in Code Vein 2 und nur 4/7 karten erhalten 😀
Noch nie davon gehört, dafür hunderte Dollar auszugeben, ist aber schon mehr als grenzwertig.
Ich frage mich wieso es keine Karten mehr geben wird? Komisch, ist wohl das erste Spiel von dem ich höre bei dem das passiert.
Würde es noch immer gerne haben, aber ist mir noch zu teuer selbst im sale