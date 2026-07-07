Steam: Entwickler kritisiert Steam-Rückerstattungsrichtlinie nach über 55.000 Refunds

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Ein Erfolg, der zum Problem wird: Warum ein Indie-Hit tausendfach zurückgegeben wird!

Obwohl Paddle Paddle Paddle bei den Spielern sehr gut ankommt, sieht sich der Entwickler mit einem unerwarteten Problem konfrontiert.

Nach eigenen Angaben wurde das Koop-Spiel bereits über 55.000 Mal über die Rückerstattungsfunktion von Steam zurückgegeben.

Hintergrund ist die aktuelle Steam-Richtlinie, nach der Spiele in der Regel erstattet werden können, sofern sie weniger als zwei Stunden gespielt wurden. Laut dem Entwickler schaffen es viele Spieler, den Titel innerhalb dieses Zeitfensters abzuschließen und anschließend eine Rückerstattung zu beantragen.

Auf X machte der Entwickler seinem Frust Luft und forderte Valve auf, die bestehende Refund-Politik zu überdenken.

Nach eigenen Angaben liege die Rückerstattungsquote inzwischen bei 21 Prozent, obwohl das Spiel gleichzeitig 90 Prozent positive Bewertungen auf Steam vorweisen könne.

Zahlreiche Rezensionen würden zudem offen erwähnen, dass das Spiel erfolgreich abgeschlossen und anschließend zurückgegeben wurde.

Paddle Paddle Paddle ist ein Koop-Geschicklichkeitsspiel, in dem sich ein oder zwei Spieler mit ihren Paddeln durch einen gefährlichen Hindernisparcours kämpfen. Zwischen Lava, schwingenden Äxten, starken Windböen und tückischen Stromschnellen sind präzises Timing und gute Zusammenarbeit gefragt. Der bewusst hohe Schwierigkeitsgrad und der humorvolle Stil erinnern an andere frustrierende Geschicklichkeitsspiele, bei denen jeder Fehler den Fortschritt kosten kann.

Die Diskussion zeigt einmal mehr die Herausforderungen der aktuellen Rückerstattungsregel auf Steam. Während sie Käufern Sicherheit bieten soll, argumentieren einige Entwickler, dass insbesondere kurze Spiele dadurch wirtschaftlich benachteiligt werden.

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29 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Sonnendeck 109760 XP Master User | 07.07.2026 - 10:38 Uhr

    das verstehe ich das sollte echt überdenkt werden wenn der Käufer mehr als 10% der Spielzeit in dem Spiel verbracht hat sollte die Rückgabe dann nur noch unter bestimmten gründen möglich sein bzw bei 100 % Abschluss überhaupt nicht mehr das ist für mich Leistungs Betrug

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    • oldGamer 219240 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.07.2026 - 11:50 Uhr
      Antwort auf Sonnendeck

      Neues Onlinespiel und Warteschlange ist auch Spieltzeit bei valve, da bekommst keinen cent zurück.
      Alles hat mehrere Seiten.

      0
  2. Homunculus 311870 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.07.2026 - 10:40 Uhr

    Hab den Post vom Entwickler auf X gelesen.. da hat sich schon die Mentalität vieler gezeigt.. „mach’s halt länger “

    Der Rückgabezeitraum sollte mMn an länge des Spiels geknüpft sein.

    Wenn ich so an Ubisoft Spiele denke, da haste mach 2h den Titel erreicht und dann beginnt das normale 08/15 Gameplay.

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    • I Beelzebul I 52530 XP Nachwuchsadmin 6+ | 07.07.2026 - 10:46 Uhr
      Antwort auf Homunculus

      Nach 2 Stunden? Bei Valhalla ploppte der Valhalla Schriftzug bei mir erst nach ca 10 Stunden auf weil ich das Gebiet extrem gründlich erforscht hab 😅

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  3. xXxTanithxXx 92750 XP Posting Machine Level 2 | 07.07.2026 - 10:50 Uhr

    Tja dann macht das spiel länger. Xbox sollte sich mal nen Beispiel nehmen an den steam refunds. Wieviel games sind einfach Schrott und schlecht optimiert und ms sagt : tja Pech gehabt bekommst nicht erstattet.

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    • dancingdragon75 219925 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.07.2026 - 13:33 Uhr
      Antwort auf xXxTanithxXx

      welches Beispiel ?
      bei Xbox hast genauso Regeln, wann du Spiele zurückgeben kannst.. unter 2h gespielt oder innerhalb von 10 oder 14 Tagen gekauft..
      nicht viel anders als bei Steam..

      bei Sony kannst es glaub ich schon nicht mehr zurückgeben, wenn du den Download gestartet hast.. wie will ich da denn schlechte Qualität reklamieren ?

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  4. Kitomy 101345 XP Profi User | 07.07.2026 - 10:53 Uhr

    würde auch sagen, das z.B. Bei 9,99€ Games da die Grenze auf 1h runter gedrückt wird.

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    • Devilsgift 152045 XP God-at-Arms Bronze | 07.07.2026 - 11:29 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Oder es sollte bei so „kleinen“ Titeln ne Demo geben.

      Wobei, da ist die Frage ob sich das überhaupt lohnt.

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  5. Windgrace 760 XP Neuling | 07.07.2026 - 11:34 Uhr

    also so ganz ernst nehmen kann ich die forderung nicht.

    woran soll man eine dynamische zeit knüpfen? sollen die einen praktikant hinsetzen, der alle spiele testet und anhand dieser einen erfahrung dann den zeitraum setzen?

    oder noch besser, auf die aussage des entwicklers vertrauen? dann sind wir kurz darauf in der situation, dass alle großen studios ihre spiele durch die bank weg als <2h spielzeit im system angeben, damit das rückgabe-fenster nur 10min lang ist.

    ausserdem muss der typ doch von dem fenster gewusst haben, bevor er sein spiel bei steam reingestellt hat. wenn nicht, soll er die 20% als lehrgeld betrachten.

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  6. Laufzeitfehler 33220 XP Bobby Car Schüler | 07.07.2026 - 12:28 Uhr

    Dann veröffentliche halt nicht auf Steam. Nimm Epic oder itch.io oder irgendwas wo es die Rückgabe eben nicht gibt.
    Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch das allein weil es auf Steam ein großer Erfolg ist überhaupt Relevanz entwickelt hat. Ich habe auch schon Spiele zurückgegeben die ich einfach scheiße fand (das Roulettespiel was alle so gefeiert haben zum Beispiel). Ich hätte es ja sonst überhaupt nicht gekauft ohne die Rückgabe Option. Ganz ehrlich wenn ein Spiel nur zwei Stunden lang ist dann sollte man sich halt wirklich auch überlegen ob Steam dann die richtige Platform ist oder man lässt sich etwas einfallen um das zu umgehen (new Game Plus mit irgendwas schönem, einem Achievment was eben nicht gleich aufploppt oder einfach eine nette Meldung im Menü die genau darauf hinweist).

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    • picasso22 2380 XP Beginner Level 1 | 07.07.2026 - 13:24 Uhr
      Antwort auf Laufzeitfehler

      Epic, Gog, Ubisoft, EA, Sony, Microsoft, alle haben diese Regel. Das ist kein Steam Ding, das ist ein EU Ding zum Verbraucherschutz.

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  7. d4wGkw0n 62900 XP Romper Stomper | 07.07.2026 - 12:31 Uhr

    Ist natürlich in der Situation mies für den Entwickler.
    Bei anderen Spielen sind 2 Stunden allerdings sehr wenig, um sich ein gutes Bild davon zu machen.

    Sagt aber auch viel über die Leute aus, die so etwas ausnutzen.

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    • Windgrace 760 XP Neuling | 07.07.2026 - 13:19 Uhr
      Antwort auf Captain Satan

      ich befürchte, sowas würde schnell zu einer „spiel-gestartet“-achievement-meta verkommen, bei der du dein rückgaberecht mit dem ersten start des spiels verlierst.

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      • dancingdragon75 219925 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.07.2026 - 13:36 Uhr
        Antwort auf Windgrace

        Blingggg !!

        Du hast die Rückgabesperre erreicht ! Herzliche Glückwunsch !

        ähm… es lädt doch erst noch ins Menü ? 😮

        🤣🤣

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