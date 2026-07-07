Steam: Entwickler kritisiert Steam-Rückerstattungsrichtlinie nach über 55.000 Refunds

Ein Erfolg, der zum Problem wird: Warum ein Indie-Hit tausendfach zurückgegeben wird!

Obwohl Paddle Paddle Paddle bei den Spielern sehr gut ankommt, sieht sich der Entwickler mit einem unerwarteten Problem konfrontiert.

Nach eigenen Angaben wurde das Koop-Spiel bereits über 55.000 Mal über die Rückerstattungsfunktion von Steam zurückgegeben.

Hintergrund ist die aktuelle Steam-Richtlinie, nach der Spiele in der Regel erstattet werden können, sofern sie weniger als zwei Stunden gespielt wurden. Laut dem Entwickler schaffen es viele Spieler, den Titel innerhalb dieses Zeitfensters abzuschließen und anschließend eine Rückerstattung zu beantragen.

Auf X machte der Entwickler seinem Frust Luft und forderte Valve auf, die bestehende Refund-Politik zu überdenken.

Nach eigenen Angaben liege die Rückerstattungsquote inzwischen bei 21 Prozent, obwohl das Spiel gleichzeitig 90 Prozent positive Bewertungen auf Steam vorweisen könne.

Zahlreiche Rezensionen würden zudem offen erwähnen, dass das Spiel erfolgreich abgeschlossen und anschließend zurückgegeben wurde.

Paddle Paddle Paddle ist ein Koop-Geschicklichkeitsspiel, in dem sich ein oder zwei Spieler mit ihren Paddeln durch einen gefährlichen Hindernisparcours kämpfen. Zwischen Lava, schwingenden Äxten, starken Windböen und tückischen Stromschnellen sind präzises Timing und gute Zusammenarbeit gefragt. Der bewusst hohe Schwierigkeitsgrad und der humorvolle Stil erinnern an andere frustrierende Geschicklichkeitsspiele, bei denen jeder Fehler den Fortschritt kosten kann.

Die Diskussion zeigt einmal mehr die Herausforderungen der aktuellen Rückerstattungsregel auf Steam. Während sie Käufern Sicherheit bieten soll, argumentieren einige Entwickler, dass insbesondere kurze Spiele dadurch wirtschaftlich benachteiligt werden.