Steam: Familienkonto ermöglicht das Teilen von Spielen

Autor:, in / Steam

Steam Families bietet euch die Möglichkeit, Spiele künftig innerhalb der Familie zu teilen. Bis zu fünf Personen können der Gruppe hinzugefügt werden. Diese können dann auf den einmalig gekauften Titel in der Bibliothek zugreifen.

Ebenfalls von Vorteil: Solange das entsprechende Spiel Teil des Steam Families-Angebots ist, müsst ihr nicht einmal online sein, um spielen zu können. Außerdem können Eltern ihrem Nachwuchs den Zugang zu bestimmten Spielen sperren, um den Jugendschutz zu gewährleisten.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Möchten zwei oder mehr Personen gleichzeitig das gleiche Spiel spielen, so müsst ihr dieses in entsprechender Häufigkeit gekauft haben. Ihr könnt also zwar gleichzeitig auf denselben Account zugreifen und unterschiedliche Spiele gleichzeitig spielen, ein Doppelkauf ist aber dennoch von Nöten, wenn ihr ein- und dasselbe Spiel gleichzeitig spielen möchtet.

Wie ebenfalls mitgeteilt wurde, können Mitglieder jederzeit durch ein erwachsenes Mitglied der Gruppe entfernt werden. Wird ein Slot frei, kann dieser erst nach einem Jahr wieder neu belegt werden.