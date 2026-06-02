Steam: Gabe Newell verteidigt Valve gegen Monopol-Vorwürfe vor Gericht

Im laufenden Kartellverfahren rund um Valve und Steam hat sich Unternehmenschef Gabe Newell erneut zu den Vorwürfen einer Monopolstellung im PC-Gaming geäußert und diese entschieden zurückgewiesen.

Laut einem Bericht von Bloomberg sagte Newell im Rahmen seiner Aussage, dass Kunden im PC-Gaming „enorme Auswahl“ hätten, wo sie ihre Spiele kaufen. Dazu zählte er unter anderem Steam, den Epic Games Store, Xbox sowie direkte Verkäufe über Entwickler.

Zudem widersprach Newell der Behauptung, Valve würde Entwicklern indirekt vorschreiben, ihre Spiele auf anderen Plattformen nicht günstiger anzubieten. In seiner Aussage erklärte er, Valve habe „keine Richtlinie oder Praxis, Preise von Drittanbietern auf anderen Plattformen zu diktieren“.

Hintergrund der Aussagen ist eine 2021 eingereichte Klage des Studios Wolfire Games. Dieses wirft Valve unter anderem vor, durch Steam eine marktbeherrschende Stellung auszunutzen und Wettbewerb einzuschränken. Im Zentrum steht dabei auch die Behauptung, Valve verhindere niedrigere Preise außerhalb von Steam durch eine sogenannte „unwritten rule“, die laut Klägerseite bei Verstößen zur Entfernung von Spielen aus dem Store führen könnte.

Newell wies diese Darstellung auch im Rahmen der Befragung zurück, selbst nachdem ihm interne Kommunikationsausschnitte vorgelegt wurden, die laut Klägerseite auf entsprechende Richtlinien hindeuten könnten.

Das Verfahren ist Teil einer Reihe rechtlicher Auseinandersetzungen rund um Valve. Parallel läuft unter anderem eine weitere Klage im Vereinigten Königreich, in der ähnliche Vorwürfe bezüglich Preisgestaltung und Marktmacht erhoben werden.

Unabhängig von den juristischen Auseinandersetzungen bleibt Steam weiterhin die dominierende Plattform im PC-Spielevertrieb, während alternative Stores wie der Epic Games Store trotz Investitionen und Gratisaktionen bislang nur begrenzte Marktanteile erreichen konnten.