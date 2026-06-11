Steam: Guthabenkarten verschwinden wegen Betrugsfällen aus den Läden

Valve hat angekündigt, den Verkauf von Steam-Guthabenkarten im Einzelhandel einzustellen. Neue Karten werden künftig nicht mehr an Händler ausgeliefert, während digitale Guthabenkarten weiterhin direkt über Steam erhältlich bleiben.
Wie das Unternehmen erläutert, steht die Entscheidung im Zusammenhang mit der zunehmenden Nutzung von Guthabenkarten für Betrugsmaschen. Insbesondere ältere und besonders schutzbedürftige Personen würden regelmäßig dazu verleitet, Guthabencodes zu kaufen und an Betrüger weiterzugeben.
Steam-Guthabenkarten wurden ursprünglich im Jahr 2012 im Einzelhandel eingeführt. Seit 2017 bietet Valve zusätzlich digitale Guthabenkarten an. In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Missbrauch einzudämmen. Dazu gehörten unter anderem Warnhinweise auf den Karten, Einschränkungen bei der Einlösung sowie die Zusammenarbeit mit Händlern und Strafverfolgungsbehörden.
Laut Valve hätten Betrüger ihre Methoden jedoch immer wieder angepasst, sodass die Probleme trotz zusätzlicher Schutzmaßnahmen weiterhin bestehen. Deshalb habe man sich zu dem Schritt entschlossen, das Programm für physische Guthabenkarten auslaufen zu lassen.
Bereits gekaufte Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit und können weiterhin eingelöst werden. Auch aktuell verfügbare Bestände im Handel bleiben bis zum Ausverkauf erhältlich. Nach Angaben von Valve dürften die Restbestände voraussichtlich noch bis Ende 2026 verfügbar sein.
Digitale Steam-Guthabenkarten sollen hingegen weiterhin angeboten werden. Nach Einschätzung des Unternehmens sind diese deutlich weniger anfällig für die Betrugsformen, die bei physischen Karten häufig auftreten.
Die Entscheidung könnte Signalwirkung für die gesamte Branche haben. Guthabenkarten verschiedener großer Marken werden seit Jahren für Betrugs- und Geldwäschemodelle missbraucht. Ob weitere Unternehmen ähnliche Maßnahmen ergreifen werden, bleibt abzuwarten.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist lobenswert. Politikern oder Behörden würde so ein Verbot nie in den Sinn kommen. Betrug hin oder her, hauptsache Steuereinnahmen!
Wieso sollte es Aufgabe des Staates sein, Guthabenkarten zu verbieten? Der Staat ist nicht dafür verantwortlich wenn Kriminelle die Codes auf internationaler Bühne an Keyseller verticken.
Wegen Geldwäsche.
Ja dann bitte Bargeld und alle anderen Karten wie Paysafe ebenfalls verbieten.
Nö, Steam reicht schon.
Ich mag dich zwar nicht, bin hier aber voll auf deiner Seite. 🤣
Wenn es dem Typen hier echt um Kriminalität/Geldwäsche geht, sollte er auf jeden Fall befürworten Bargeld sofort wertlos zu machen. Nur noch digital und 100% nachvollziehbar für den Staat.
Aber nö, erstmal Steam-Cards, das hilft auf jeden Fall bei der Zerschlagung von Geldwäsche und anderer Kriminalität. 🤣🤣🤣
Finde ich wirklich nicht schlecht auch wenn die da bestimmt Einnahmen verlieren 🤔
Ein Geschäftsmann denkt anders, weniger Geld im Portemonnaie ubd Unsicherheit eines Kunden, ergo verliert Steam mehr am Ende, als das er gewinnt.
OK 🤔
Ja stell dir vor, ein Kunde von dir verliert Geld and Produkten, die vermeintlich von DIR sind, aber dann betrogen wird, nichts davon hat, ausser das er am Ende Geld verloren hat und Angst hat, das nächste mal wieder reingelegt zu werden und gibt lieber sein Geld wo anders aus, selbst wenn er zu dir zurückkommt, hat er weniger Geld in der Tasche, um es bei dir auszugeben. Hab ich mal so gelernt😅
Ist genau so richtig.
Vir allem wird er das ja so weiter geben, was dann negative PR ist…
Genau das hat der Chef damals auch gesagt, so bin ich mit 16 aus der Ausbildung geflogen 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
😅
Da das macht total Sinn danke dir für die super Erläuterung 😎👍🏻
✌️🤝
Ist halt mehr Kontrolle von Steam.
Kein guter Zug von Steam 👎.
Shit. Hab das öfter für einen Freund zum Geburtstag gekauft…Geht sicher auch digital. Aber so eine Karte aus dem Einzelhandel ging eigentlich immer und ist persönlicher, wenn auch nicht einfallsreich 😀
Super persönlich so ein Code.
Also nichts gegen Gutscheine als Geschenk, die finde ich persönlich super. Aber ob eine Karte mit Code jetzt persönlicher ist als eine Mail mit Code? Naja…
Man hat was in der Hand und kann es überreichen. Darum gehts. Mail mit Code ist unpersönlicher als Karte mit Code. Dann gibt es wohl eher Geld statt Mail 🙂 Mein Lieblingsgeschenk 😀
Und da kommt man jetzt auf die Idee, was ein Zufall 😉.
Mehr Kontrolle für Steam 🤷🏻♂️
Aber schade das ein paar kriminelle es allen anderen verderben.
Die die hier Steam mehr Kontrolle vorwerfen, empfehle ich sich mal mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ich hab es selbst erlebt, wie ein älterer Mann mehrere 1000 € für verschiedenste Guthabenkarten in einer Tankstelle kaufen wollte. Zum Glück hat der Mitarbeiter der Tankstelle hervorragend reagiert und die Angelegenheit klären können. Man konnte den Sohn des älteren Herren informieren und somit einen massiven finanziellen Schaden verhindern.
Steam ist so ein Sauhaufen geworden! Unter dem Vorwand der Kriminalität an mehr Kontrolle zukommen ist das allerletzte!
Du bist ja nur mad weil dein Trainer von VAC erkannt wurde.
Wird nicht nur bei Steam der Fall sein.