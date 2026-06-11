Steam: Guthabenkarten verschwinden wegen Betrugsfällen aus den Läden

Valve hat angekündigt, den Verkauf von Steam-Guthabenkarten im Einzelhandel einzustellen. Neue Karten werden künftig nicht mehr an Händler ausgeliefert, während digitale Guthabenkarten weiterhin direkt über Steam erhältlich bleiben.

Wie das Unternehmen erläutert, steht die Entscheidung im Zusammenhang mit der zunehmenden Nutzung von Guthabenkarten für Betrugsmaschen. Insbesondere ältere und besonders schutzbedürftige Personen würden regelmäßig dazu verleitet, Guthabencodes zu kaufen und an Betrüger weiterzugeben.

Steam-Guthabenkarten wurden ursprünglich im Jahr 2012 im Einzelhandel eingeführt. Seit 2017 bietet Valve zusätzlich digitale Guthabenkarten an. In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Missbrauch einzudämmen. Dazu gehörten unter anderem Warnhinweise auf den Karten, Einschränkungen bei der Einlösung sowie die Zusammenarbeit mit Händlern und Strafverfolgungsbehörden.

Laut Valve hätten Betrüger ihre Methoden jedoch immer wieder angepasst, sodass die Probleme trotz zusätzlicher Schutzmaßnahmen weiterhin bestehen. Deshalb habe man sich zu dem Schritt entschlossen, das Programm für physische Guthabenkarten auslaufen zu lassen.

Bereits gekaufte Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit und können weiterhin eingelöst werden. Auch aktuell verfügbare Bestände im Handel bleiben bis zum Ausverkauf erhältlich. Nach Angaben von Valve dürften die Restbestände voraussichtlich noch bis Ende 2026 verfügbar sein.

Digitale Steam-Guthabenkarten sollen hingegen weiterhin angeboten werden. Nach Einschätzung des Unternehmens sind diese deutlich weniger anfällig für die Betrugsformen, die bei physischen Karten häufig auftreten.

Die Entscheidung könnte Signalwirkung für die gesamte Branche haben. Guthabenkarten verschiedener großer Marken werden seit Jahren für Betrugs- und Geldwäschemodelle missbraucht. Ob weitere Unternehmen ähnliche Maßnahmen ergreifen werden, bleibt abzuwarten.