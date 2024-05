Steam: Helldivers 2 in über 100 Ländern verbannt

Autor:, in / Steam

Steam zieht den Stecker von Helldivers 2 in mehr als 100 Ländern.

So hat sich das Sony ganz sicher nicht vorgestellt! Der neue PSN-Account-Zwang, der zwar von Anfang an geplant war, aber aus technischen Gründen nicht umgesetzt werden konnte und nun Monate nach der Veröffentlichung am 3. Mai aktiviert wurde, hat dazu geführt, dass Steam Helldivers 2 aus 117 Ländern verbannt hat.

Grund für die Sperrung in diesen Ländern ist die neue verpflichtende PSN-ID-Verknüpfung, die von Sony verlangt wird, aber gar nicht möglich ist!

Des Weiteren können Spieler eine Rückzahlung des Kaufpreises auf Steam verlangen, selbst wenn sie mehr als zwei Stunden gespielt haben.

Einige Spieler berichten von mehr als 100 Spielstunden und haben ihr Geld zurückbekommen.