Steam: Hollow Knight Silksong überrascht bei den Steam Awards mit seltenem Doppelsieg

Mit dem Gewinn der Awards Game of the Year und Best Game You Suck At ist Hollow Knight Silksong der einzige Titel, der einen Doppelsieg einfahren kann.
Der Preis für innovativstes Gameplay geht an ARC Raiders. Clair Obscur: Expedition 33 gewinnt Preis für den besten Soundtrack.
Steam Awards 2025
- Game of the Year Award: Hollow Knight: Silksong
- VR Game of the Year Award: The Midnight Walk
- Labor of Love Award: Baldur’s Gate 3
- Best Game on Steam Deck Award: Hades 2
- Better with Friends Award: PEAK
- Outstanding Visual Style Award: Silent Hill f
- Most Innovative Gameplay Award: ARC Raiders
- Best Game You Suck At Award: Hollow Knight: Silksong
- Best Soundtrack Award: Clair Obscur: Expedition 33
- Outstanding Story-Rich Game Award: Dispatch
- Sit Back and Relax Award: RV There Yet?
Bin zwar kein Fan von Awards, aber hier habe ich keine Einwände.
Außerdem stimmen hier ausschließlich Steam Accounts ab und nicht nur die Fachpresse.
geht in Ordnung
Glückwunsch… mich hat das Spiel bislang noch nicht so angelacht, dass ich es mal versuchen würde. Irgendwann mal.
Bin tatsächlich überrascht. Hätte gedacht, dass es Wuthering Waves oder Genshin Impact wird. Oder hätte es im Gegensatz zu den TGA, keine Free-Rolls gegeben?
Ansonsten bin ich froh, dass ein, in meinen Augen, verdientes Spiel an der Spitze steht. Silksong war nach Clair Obscure das beste Spiel des Jahres für mich.
Sehe zwar Clair Obscure weit da drüber, aber es gibt wahrscheinlich auch viele, die aus Ablehnung heraus Clair Obscure nie wählen würden.
Kenne es aus dem Anime Bereich etwas. Auf MyAnimeList wurde ewig Full Metal Alchemist: Brotherhood künstlich an der Spitze gehalten. Konkurrenz wurde massiv gedownvoted und mehrere Zweit- und Drittaccounts erstellt, um dem einen Werk eine 10 zu geben und allen anderen eine 1.
Deswegen mag ich reine fan-basierte Votingsysteme auch nicht. Da geht es leider oft mehr um objektive Wahrnehmung als um das tatsächliche Spiel.
Baut ein Entwickler Mist, dann wird auch ein 100% Spiel schnell bei <30% landen.
Ich selbst bin daher ein Fan von Fachpresse in Awards.
Wenn dir Silksong gefällt kannst du dir vielleicht mal Mandragora anschauen. Das begeistert mich gerade ziemlich und ich finde, dass es in vielerlei Hinsicht besser als Silksong ist.
Aber was haben denn Leute gegen Clair Obscure? Wieso sollte man das Spiel ablehnen?
Mit hollow Knight kann ich einfach nix anfangen. Nicht mein Spiel nicht mein Genre aber trotzdem Glückwunsch
Also den Preis für You suck at hat sich Silksong mit Sicherheit verdient, aber Game of the Year – Nee. Da gab es viel bessere, obwohl Silksong sicherlich hohe Wellen geschlagen hat. Mandragora z.B. ist auch eine Art Metroidvania und gefällt mir 10 Mal besser als Silksong. Es hat viel bessere Grafiken, tolle Animationen, ist ein vollwertiges RPG, hat viele unterschiedliche Gegner und ist auch schwer. Es ist aber nicht so ätzend wie Silksong, wo man nur 3 Mal getroffen werden darf und dann wieder am weit entfernten Checkpoint landet.
Und so voll ausgewachsene Spiele wie Clair Obscure hätten den Game of the Year Award zusätzlich noch eher verdient. Aber das ist nur meine Meinung.
Völlig legitim, bei Silksong wurden die Upgrades viel zu rar bis zum Ende von Akt 2 , manche sogar bis Akt 3 platziert, das war teils sehr frustrierend, dennoch hat mir das Spiel einen heftigen Adrenalinrausch verpasst wie kein anderes der letzten Jahre und das Ende war wirklich gut.
Das Ende kenne ich noch nicht. Meine Toleranz hat da wie gesagt bei Lace 2 irgendwie aufgegeben. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich es nicht nochmal weiterspielen werde.
Ohje, will nicht spoilern, aber Lace 2 ist nichts gegen den Endboss oder den ein oder anderen Boss in Akt 3, vielleicht besser, dass du abgebrochen hast.
Mich hatte auch irgendwie gestört, dass sie Lace halt recycled hatten und ich hatte keine Lust mehr, nochmal gegen sie zu kämpfen. Aber du hast recht: Es war echt erholsam das Spiel abzubrechen und mal was anderes zu spielen. Mein Controller hat es mir auch gedankt! ^^
Mein Carbon Black Controller hat jetzt schon fast 3 1/2 Jahre zocken hinter sich mit mehreren Soulslikes, Shootern usw. und läuft noch wie geschmiert, dank Xbox Qualität keine Sorgen, während meiner Playstation Zeiten wäre das undenkbar gewesen, musste mir innerhalb von 4 Jahren 3 Controller kaufen.
Wie ich den Hype um dieses Spiel nicht verstanden habe. Aber unabhängig von meiner Meinung ist das eine krasse Leistung, Respekt dafür!
Hollow Knight: Silksong ist genauso wie der Vorgänger überhaupt nicht meins.Aber Geschmäcker und Vorliebe sind ja bei jedem anders.