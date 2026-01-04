Steam: Hollow Knight Silksong überrascht bei den Steam Awards mit seltenem Doppelsieg

Hollow Knight: Silksong holt zwei große Steam‑Awards gleichzeitig.

Mit dem Gewinn der Awards Game of the Year und Best Game You Suck At ist Hollow Knight Silksong der einzige Titel, der einen Doppelsieg einfahren kann.

Der Preis für innovativstes Gameplay geht an ARC Raiders. Clair Obscur: Expedition 33 gewinnt Preis für den besten Soundtrack.

Steam Awards 2025

Game of the Year Award: Hollow Knight: Silksong

VR Game of the Year Award: The Midnight Walk

Labor of Love Award: Baldur’s Gate 3

Best Game on Steam Deck Award: Hades 2

Better with Friends Award: PEAK

Outstanding Visual Style Award: Silent Hill f

Most Innovative Gameplay Award: ARC Raiders

Best Game You Suck At Award: Hollow Knight: Silksong

Best Soundtrack Award: Clair Obscur: Expedition 33

Outstanding Story-Rich Game Award: Dispatch

Sit Back and Relax Award: RV There Yet?