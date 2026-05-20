Steam: Horror-Spiel wegen versteckter Malware entfernt

Ein kostenloses Horror-Spiel auf Steam wurde von Valve entfernt, nachdem Hinweise auf versteckte Malware bekannt wurden, die Nutzerdaten ausspähen konnte.
Bei dem Titel handelt es sich um Beyond The Dark, das im Dezember 2024 veröffentlicht wurde und nur begrenzte Aufmerksamkeit erhielt. Erst durch eine Untersuchung des YouTubers Eric Parker rückte das Spiel in den Fokus.
Demnach soll sich in der Datei „UnityPlayer.dll“ schädlicher Code befunden haben, der in der Lage war, Daten von Nutzern auszulesen. Das entsprechende Analysevideo erreichte innerhalb kurzer Zeit über 130.000 Aufrufe.
Kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe reagierte Valve und entfernte das Spiel von der Plattform. Eine offizielle Stellungnahme zu den genauen Gründen steht bislang noch aus.
Inhaltlich präsentierte sich Beyond The Dark als klassisches Horror-Erlebnis mit Fokus auf Erkundung, Rätsel und eine bedrohliche Atmosphäre. Hinweise auf die mutmaßliche Schadsoftware waren aus der Spielbeschreibung nicht ersichtlich.
Der Fall zeigt, dass auch auf etablierten Plattformen wie Steam potenzielle Sicherheitsrisiken auftreten können und unterstreicht die Bedeutung externer Prüfungen durch die Community.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Misst da muß ich mir was anderes einfallen lassen 😄
Wie abgef*cked Menschen sein können, den ganzen Aufwand für ihre kriminelle Kacke zu betreiben. Mit dem selben Aufwand und der selben Zeit hätte der W*chser auch gut einen richhtigen Job haben können, mit dem man abends mit einem reinen Gewissen schlafen gehen kann, ohne zu wissen, dass man tausende Menschen beklaut oder andersweitig ihnen direkt geschadet hat.
Gut dass man der Sache nachgegangen ist, aber da sieht man mal, wie unsicher es werden kann.
Und seit 2024 im store ohje 🙁
Zwar spät aber immerhin reagiert.
Oh je 😮
Was für ein netter Entwickler… Hoffe er erstickt an juristischen Klagen.