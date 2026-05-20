Steam: Horror-Spiel wegen versteckter Malware entfernt

Ein kostenloses Horror-Spiel wurde von Steam entfernt, nachdem Hinweise auf schädliche Software entdeckt wurden.

Ein kostenloses Horror-Spiel auf Steam wurde von Valve entfernt, nachdem Hinweise auf versteckte Malware bekannt wurden, die Nutzerdaten ausspähen konnte.

Bei dem Titel handelt es sich um Beyond The Dark, das im Dezember 2024 veröffentlicht wurde und nur begrenzte Aufmerksamkeit erhielt. Erst durch eine Untersuchung des YouTubers Eric Parker rückte das Spiel in den Fokus.

Demnach soll sich in der Datei „UnityPlayer.dll“ schädlicher Code befunden haben, der in der Lage war, Daten von Nutzern auszulesen. Das entsprechende Analysevideo erreichte innerhalb kurzer Zeit über 130.000 Aufrufe.

Kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe reagierte Valve und entfernte das Spiel von der Plattform. Eine offizielle Stellungnahme zu den genauen Gründen steht bislang noch aus.

Inhaltlich präsentierte sich Beyond The Dark als klassisches Horror-Erlebnis mit Fokus auf Erkundung, Rätsel und eine bedrohliche Atmosphäre. Hinweise auf die mutmaßliche Schadsoftware waren aus der Spielbeschreibung nicht ersichtlich.

Der Fall zeigt, dass auch auf etablierten Plattformen wie Steam potenzielle Sicherheitsrisiken auftreten können und unterstreicht die Bedeutung externer Prüfungen durch die Community.