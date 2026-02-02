Steam: Jez Corden deutet große Xbox‑Moves und Heavy-Hitters an

Jez berichtet, er habe gehört, dass „heavy‑hitting Xbox first‑party experiences“, die derzeit nicht auf Steam verfügbar sind, in den kommenden Monaten auf Valves Plattform erscheinen sollen.
Der Satz wirkt unscheinbar, aber die Tragweite ist enorm. Denn Microsoft hat nur noch wenige echte Schwergewichte, die Steam bislang meiden – und der Begriff „Experiences“ lässt bewusst Raum für Interpretationen.
Was steckt hinter Cordens Aussage? Die naheliegendste Lesart: Microsoft bereitet den Steam‑Release einiger seiner größten Marken vor. World of Warcraft wäre der offensichtlichste Kandidat. Seit der Übernahme von Activision Blizzard steht der Schritt im Raum, und Steam wäre für WoW ein gigantischer Wachstumsschub.
Auch Minecraft fällt in diese Kategorie, wenngleich der Titel bereits auf nahezu jeder Plattform existiert und ein Steam‑Release eher symbolischen Charakter hätte.
„Da Hardcore-Gamer in stetigem Tempo zu Steam wechseln, möchte auch Microsoft mehr seiner Erfahrungen sowohl auf Windows als auch auf Steam einbringen. Ich habe gehört, dass einige hochkarätige Xbox-Erfahrungen, die derzeit nicht auf Steam verfügbar sind, in den kommenden Monaten dort erscheinen werden.“
Doch Cordens Wortwahl deutet auf etwas Größeres hin.
Geht es um mehr als Spiele?
Der Begriff „Experiences“ könnte bewusst gewählt sein, um nicht nur Spiele, sondern auch Dienste einzuschließen. Und genau hier wird es spannend: Seit Monaten kursieren Hinweise darauf, dass Microsoft seine PC‑Strategie umbaut – möglicherweise mit dem Ziel, Game Pass direkt auf Steam zu bringen.
Ein solcher Schritt würde:
- den ungeliebten Windows Store entlasten
- PC‑Spieler dort abholen, wo sie ohnehin sind
- Microsofts Abo‑Strategie massiv stärken
Einige Branchenbeobachter halten es sogar für möglich, dass Microsoft den PC Game Pass als eigene Stufe abschafft und stattdessen Ultimate/Premium als einheitliches Modell etabliert.
Oder kommt der Xbox‑Emulator für Windows – und damit für Steam?
Ein weiteres heißes Gerücht: Microsoft arbeitet an einem offiziellen Xbox‑Backward‑Compatibility‑Emulator für Windows. Sollte dieser als App auf Steam erscheinen, könnten plötzlich ältere Xbox‑Klassiker – von Halo 3 bis Lost Odyssey – offiziell auf der Plattform spielbar werden.
Das wäre ein historischer Schritt und würde perfekt zu Cordens Formulierung passen.
Noch ist nichts bestätigt, aber die Richtung ist klar: Microsoft bereitet einen größeren Vorstoß auf Steam vor – und es dürfte sich um mehr handeln als nur ein einzelnes Spiel.
Ob es WoW, Game Pass, ein Emulator oder eine Kombination aus allem wird, bleibt abzuwarten. Doch eines steht fest: Die nächsten Monate könnten die PC‑Strategie von Xbox grundlegend verändern.
Das wäre logisch, der PC Gamepass war ja schon immer viel günstiger auf PC, mit einer Erhöhung/Umstrukturierung meint man mehr Gewinne zu scheffeln, ob das gut gehen würde 🤔, ich bezweifle es.
Bin schon gespannt auf die First Party Kracher dieses Jahr.
Ich hoffe, sie kommen zur Vernunft und entfernen zumindest Cloudgaming aus dem Abo und senken den Preis. Das sollte etwas separates sein, denn wenn ich eine Konsole habe, brauche ich nicht auch noch zusätzlich Cloudgaming aufgezwungen.
Bis Anfang 2028 ist es mir zwar egal, weil wir uns mit Codes zu 13 € pro Monat eingedeckt haben, aber danach wird die Preisgestaltung wieder relevant.
Bezweifle ich leider, da sich ja sehr viele mit massig Codes eingedeckt haben, werden die Nutzerzahlen nicht so rapide sinken, was für Microsoft der Anlass sein dürfte erstmal nichts zu ändern, man will wohl mit der Preiserhöhung den Wegfall der Online Kosten ausgleichen wegen der PC Orientierung.
Ich finde, sie sollten eher EA Play, Ubisoft und Fortnite Crew aus dem Abo entfernen bzw. Day One Spiele einfach im Premium Pass anbieten. Dann wäre niemand gezwungen, Ultimate zu abonnieren, wenn er diese Inhalte gar nicht haben möchte.
Ich nutze die Cloud auf dem Steam Deck sehr gerne, dort fühlt es sich an, als wäre es wirklich nativ auf dem Gerät.
Bei Fortnite gehe ich mit. EA und Ubisoft nehme ich aber gerne mit.😅
Wäre ich ja dein Arbeitgeber würde ich ja auch meinen do solltest mehr Arbeiten und weniger verdienen.
Ist in etwas das Gleiche wie dein Vorschlag. GP soll mehr bieten aber weniger kosten.
Klingt schon interessant. Von irgendeinem anderen (Paul Tassi, Christopher Dring,…?🤔) habe ich letztens auch etwas von wegen Game Pass und Steam gelesen.
Meiner Meinung nach kommt es genau so, ich hab das auch irgendwann bereits einmal geschrieben.
Die neue Xbox wird ein relativ potenter aber normaler PC mit vordefinierten Specs für die man bewusst optimieren kann, ähnlich dem Steam Deck oder der neuen Steam Machine.
Auf dem PC ist die neue Xbox Games App vorinstalliert mit der man Zugriff auf seine Xbox Bibliothek hat und gleichzeitig im Microsoft Store spiele kaufen kann. Insbesondere ältere Xbox Spiele der Abwärtskompatibilität sind da zu nennen (ich liebe z.B. Timesplitters 2+3, SSX3, usw.)
Ansonsten verhält es sich wie mit jedem PC auch, mach dir Steam drauf, hol dir Epic usw.
Die Xbox App wird mit dem Launch der Xbox Next für jeden zum Download verfügbar.
Somit kann jeder der Zuhause einen PC hat seinen PC zu einer Art Xbox Next machen.
Das Online spielen wird hoffentlich Kostenlos werden, weil halt PC.
Das mehr Spiele auf Steam erscheinen werden macht wahrscheinlich dahingehend Sinn das Microsoft weiß das sich dort halt auf dem PC die meisten Spieler tummeln.
Wie der Gamepass implementiert wird weiß ich nicht so richtig.
Ich bin immer noch Team Kaufen und hatte immer nur sehr sporadisch mal den Gamepass.
Ein „normaler“ PC kann die Xbox Next nicht werden, denn sie spielt deine komplette Xbox Legacy Bibliothek ab. Das kann ein PC nicht.
Es wird ein Hybrid aus Konsole und PC.
Warum kann die Next etwas, was ein weitaus leistungsfähigerer PC nicht können sollte? Vielleicht stellt Microsoft ja eine emulations Software für PCs zur Verfügung. Wer weiß das zum jetzigen Zeitpunkt schon.
Das ist sehr gut möglich. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wenn auch vielleicht nicht direkt mit der nächsten Gen (da vll. noch ein Hybrid-Gerät), aber spätestens danach. Ich hätte ja vor 15-20 Jahren nicht gedacht, dass die PC-Plattform nochmal dermaßen beliebt sein würde bei Publishern. Damals wollten sie noch alle davon weg, wegen den bösen Raubkopieren 😅 Und, dass Sony ihre Spiele mal dafür veröffentlichen würde, war so wahrscheinlich wie dass Donald Trump mal Präsident der Vereinigten Statten wird…Well…Sogar schon zum zweiten Mal..
Weiß nicht ob Publisher es gut finden, wenn der Game Pass auf Steam ihre normalen Verkäufe kannibalisiert.
Und ob es die Verträge zulassen ist auch fraglich.
Eher kommt ein Xbox-Emulator. Dann kann man alte Spiele verkaufen und generiert mehr Geld. Aber dann für den MS-Store und nicht damit Valve noch mehr Geld verdient
und was bekommt Valve davon? Wieder 30%? Wird der Game Pass dann noch teurer?
Glaube nicht dass das kommt
Das der PC Pass als nächstes stark angehoben wird, ist klar.
Das wäre das dümmste, was MS machen könnte. Der Schuss würde gewaltig nach hinten losgehen und das weiß Microsoft auch. Kleine Erhöhung ist vielleicht noch OK, aber alles andere würden PCler mehr als hart abstrafen.
Wäre nun nicht das erste Mal das MS dummes tut, um kurz ohne Zahlen zu haben. 😅
Begründe doch mal deinen vorherigen Kommentar.
Das bedeutet im Umkehrschluss das die PC Anwendung (Steam ec) auf die neue Xbox kommen, die Gerüchte verdichten sich zunehmend.
Mache würden dann behaupten, es gäbe somit keinen Grund mehr für eine PS, weil ja alles von ein paar exclusiven Titel abhängen würde.
Emulator wäre gut, dann wäre das Rog Ally wirklich n Xbox Handheld und MS braucht keine neue Architektur mehr. Den GP auf Steam zu bringen vernichtet halt sofort die eigenen Verkäufe, welche die PC Strategie tragen, würde aber zu MS passen.
Ich könnte mit eine Integration des GamePass in Steam gut vorstellen, insbesondere jetzt wo Indien angebunden ist, ans Cloudgaming kommt da ja nochmal ein 1,5 Mrd starkes Potenzial hinzu. Spannende Zeiten.
Steam und Xbox wachsen immer enger zusammen.
Ach was waren das noch schöne Zeiten als man Ankündigen serviert bekam und nicht 100x so viele Gerüchte 🙁
Wenn eine Game Pass Integration auf steam kommt, dann meiner Meinung nach zuerst mit Xbox Cloud Gaming, das stark auf Schwellenmärkte ausgerichtet ist, eng verzahnt mit Steam Deck & SteamOS ist und dafür weniger Store Fusion und mehr Koexistenz bietet. Die Gaming Industrie bewegt sich klar weg von Plattform gegen Plattform hin zu Ökosystem und Reichweite(außer Nintendo vielleicht).
Warum ich das vermute ist:
Kein direkter Eingriff in Steams Geschäftsmodell und
keine Kannibalisierung von Verkäufen.
Technisch ist es eher eine Integration als Migration und somit könnte MS an Reichweite gewinnen, ohne Steam herauszufordern, das ist genau das was Gabe Newell historisch akzeptieren würde.
Wie gesagt, ist nur meine Vermutung, wenn es überhaupt eintreffen sollte.
Ich denke mal das Microsoft den Gamepass auch auf steam OS Geräten verfügbar machen möchte.🤔