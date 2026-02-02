Steam: Jez Corden deutet große Xbox‑Moves und Heavy-Hitters an

Jez Corden deutet große Xbox‑Moves an: First‑Party‑„Experiences“ sollen bald auf Steam erscheinen!

Jez berichtet, er habe gehört, dass „heavy‑hitting Xbox first‑party experiences“, die derzeit nicht auf Steam verfügbar sind, in den kommenden Monaten auf Valves Plattform erscheinen sollen.

Der Satz wirkt unscheinbar, aber die Tragweite ist enorm. Denn Microsoft hat nur noch wenige echte Schwergewichte, die Steam bislang meiden – und der Begriff „Experiences“ lässt bewusst Raum für Interpretationen.

Was steckt hinter Cordens Aussage? Die naheliegendste Lesart: Microsoft bereitet den Steam‑Release einiger seiner größten Marken vor. World of Warcraft wäre der offensichtlichste Kandidat. Seit der Übernahme von Activision Blizzard steht der Schritt im Raum, und Steam wäre für WoW ein gigantischer Wachstumsschub.

Auch Minecraft fällt in diese Kategorie, wenngleich der Titel bereits auf nahezu jeder Plattform existiert und ein Steam‑Release eher symbolischen Charakter hätte.

„Da Hardcore-Gamer in stetigem Tempo zu Steam wechseln, möchte auch Microsoft mehr seiner Erfahrungen sowohl auf Windows als auch auf Steam einbringen. Ich habe gehört, dass einige hochkarätige Xbox-Erfahrungen, die derzeit nicht auf Steam verfügbar sind, in den kommenden Monaten dort erscheinen werden.“

Doch Cordens Wortwahl deutet auf etwas Größeres hin.

Geht es um mehr als Spiele?

Der Begriff „Experiences“ könnte bewusst gewählt sein, um nicht nur Spiele, sondern auch Dienste einzuschließen. Und genau hier wird es spannend: Seit Monaten kursieren Hinweise darauf, dass Microsoft seine PC‑Strategie umbaut – möglicherweise mit dem Ziel, Game Pass direkt auf Steam zu bringen.

Ein solcher Schritt würde:

den ungeliebten Windows Store entlasten

PC‑Spieler dort abholen, wo sie ohnehin sind

Microsofts Abo‑Strategie massiv stärken

Einige Branchenbeobachter halten es sogar für möglich, dass Microsoft den PC Game Pass als eigene Stufe abschafft und stattdessen Ultimate/Premium als einheitliches Modell etabliert.

Oder kommt der Xbox‑Emulator für Windows – und damit für Steam?

Ein weiteres heißes Gerücht: Microsoft arbeitet an einem offiziellen Xbox‑Backward‑Compatibility‑Emulator für Windows. Sollte dieser als App auf Steam erscheinen, könnten plötzlich ältere Xbox‑Klassiker – von Halo 3 bis Lost Odyssey – offiziell auf der Plattform spielbar werden.

Das wäre ein historischer Schritt und würde perfekt zu Cordens Formulierung passen.

Noch ist nichts bestätigt, aber die Richtung ist klar: Microsoft bereitet einen größeren Vorstoß auf Steam vor – und es dürfte sich um mehr handeln als nur ein einzelnes Spiel.

Ob es WoW, Game Pass, ein Emulator oder eine Kombination aus allem wird, bleibt abzuwarten. Doch eines steht fest: Die nächsten Monate könnten die PC‑Strategie von Xbox grundlegend verändern.