Steam: Klare Dominanz aus Schweden

Im Jahr 2025 erreichte Schweden eine außergewöhnliche Spitzenposition auf Steam und erzielte rund 20 Prozent der weltweiten Einnahmen der Plattform.

Besonders beeindruckend ist, dass allein Stockholm für etwa 16 Prozent des gesamten Steam‑Umsatzes verantwortlich war. Dieser Erfolg wurde durch mehrere große Veröffentlichungen schwedischer Entwicklerstudios getragen, die im internationalen PC‑Gaming‑Markt starke Impulse setzten und euch als Spieler weltweit erreichten.

Zu den wichtigsten Titeln gehörten Battlefield 6 von DICE, ARC Raiders von Embark Studios, Split Fiction von Hazelight Studios und PEAK von Team PEAK.

Alle diese Studios haben ihren Sitz in Stockholm und sorgten mit ihren Releases für enorme Verkaufszahlen und hohe Spieleraktivität. Zusätzlich trug das Early‑Access‑Spiel R.E.P.O. des Uppsala‑Studios semiwork erheblich zum schwedischen Anteil bei. Das Spiel erreichte schätzungsweise über 19 Millionen verkaufte Exemplare über mehrere Plattformen hinweg und wurde zu einem der größten Überraschungserfolge des Jahres.

Der starke Steam‑Auftritt Schwedens im Jahr 2025 ist das Ergebnis eines beeindruckenden Wachstums der nationalen Spielindustrie.

Während 2005 noch 71 Unternehmen rund 540 Millionen SEK erwirtschafteten, waren es 2024 bereits über 1.100 Firmen mit einem Gesamtumsatz von 37 Milliarden SEK. Diese Entwicklung zeigt, wie sich Schweden innerhalb von zwei Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Standorte der globalen Gaming‑Industrie entwickelt hat und wie stark die Region heute den PC‑Gaming‑Markt beeinflusst.