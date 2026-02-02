Steam: Koop-Games knacken 8,2 Milliarden Dollar Umsatz

2025 war ein erfolgreiches Jahr auf Steam, wo sieben der Top‑Releases klar auf Koop setzen.

Laut neuen Schätzungen von Alinea Analytics haben Spiele mit Koop‑Modi im vergangenen Jahr auf Steam 8,2 Milliarden US‑Dollar umgesetzt. Das entspricht einem Plus von 9 % gegenüber 2024 und markiert den höchsten jemals gemessenen Umsatz für kooperative Titel auf der Plattform.

Damit übertreffen sowohl 2024 als auch 2025 das pandemiebedingte Hoch von 2021. Während COVID zunächst einen starken Schub für gemeinsame Spielerlebnisse auslöste, zeigen die aktuellen Daten, dass der Trend nach einer kurzen Korrektur wieder deutlich an Fahrt gewinnt.

Koop wächst – PvP stagniert

Im Gegensatz zum zunehmend überfüllten PvP‑Segment bietet der Koop‑Markt laut Analyse weiterhin viel Raum für neue Erfolge. Das zeigt sich auch daran, dass sieben der erfolgreichsten neuen Steam‑Spiele 2025 stark auf kooperatives Gameplay setzen:

Monster Hunter Wilds – 376 Mio. Dollar

– 376 Mio. Dollar ARC Raiders – 206 Mio. Dollar

– 206 Mio. Dollar Schedule I – 153 Mio. Dollar

– 153 Mio. Dollar REPO – 150 Mio. Dollar

– 150 Mio. Dollar Borderlands 4 – 128 Mio. Dollar

– 128 Mio. Dollar Split Fiction – 118 Mio. Dollar

– 118 Mio. Dollar Elden Ring: Nightreign – 116 Mio. Dollar

Zusammen erzielten diese sieben Titel über 1,2 Milliarden Dollar Umsatz auf Steam – ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie breit und vielfältig das Koop‑Portfolio inzwischen ist.

Erst letzte Woche meldete Alinea zudem, dass Helldivers 2 die Marke von 20 Millionen Spielern überschritten habe.