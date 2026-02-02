Steam: Koop-Games knacken 8,2 Milliarden Dollar Umsatz

Laut neuen Schätzungen von Alinea Analytics haben Spiele mit Koop‑Modi im vergangenen Jahr auf Steam 8,2 Milliarden US‑Dollar umgesetzt. Das entspricht einem Plus von 9 % gegenüber 2024 und markiert den höchsten jemals gemessenen Umsatz für kooperative Titel auf der Plattform.
Damit übertreffen sowohl 2024 als auch 2025 das pandemiebedingte Hoch von 2021. Während COVID zunächst einen starken Schub für gemeinsame Spielerlebnisse auslöste, zeigen die aktuellen Daten, dass der Trend nach einer kurzen Korrektur wieder deutlich an Fahrt gewinnt.
Koop wächst – PvP stagniert
Im Gegensatz zum zunehmend überfüllten PvP‑Segment bietet der Koop‑Markt laut Analyse weiterhin viel Raum für neue Erfolge. Das zeigt sich auch daran, dass sieben der erfolgreichsten neuen Steam‑Spiele 2025 stark auf kooperatives Gameplay setzen:
- Monster Hunter Wilds – 376 Mio. Dollar
- ARC Raiders – 206 Mio. Dollar
- Schedule I – 153 Mio. Dollar
- REPO – 150 Mio. Dollar
- Borderlands 4 – 128 Mio. Dollar
- Split Fiction – 118 Mio. Dollar
- Elden Ring: Nightreign – 116 Mio. Dollar
Zusammen erzielten diese sieben Titel über 1,2 Milliarden Dollar Umsatz auf Steam – ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie breit und vielfältig das Koop‑Portfolio inzwischen ist.
Erst letzte Woche meldete Alinea zudem, dass Helldivers 2 die Marke von 20 Millionen Spielern überschritten habe.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auch wenn es immer schwieriger wird, sich zeitlich abzusprechen, möchte ich Koop-Games niemals missen.
Man erschafft gemeinsam immer wieder tolle bis unvergessliche Momente.
Am Freitag hatten wir unsere zweite kleine Halo-LAN (in diesem Jahr) zu viert. Auch was besonderes, dass man sich heutzutage noch vor Ort trifft und nicht nur online.
Und auch gerade Microsoft bzw. Xbox hat ein paar tolle Koop-Games, die ich jeder Zeit anschmeißen könnte, wzb Halo, Grounded, ESO, Fallout 76, Sea of Thieves, selbst ein Fable.
Hoffe auch auf zukünftige Koop-Games wzb das Halo CE Remake (endlich zu viert – wuhu!) und ganz besonders State of Decay 3!
Coop macht schon Spaß, merke ich auch gerade wieder bei Space Marine 2, tolles Gefühl im Squad Tyraniden und Ketzer zu vernichten, kein Wunder, dass dieser Spielzweig beliebt ist.
Der reine klassische PvP ohne Beimüll ist alles andere als überfüllt, da gibts auch nicht mehr Titel wie bei Coop da hätte es noch viel Bedarf.
Extraction Shooter oder BR, PvPE sind schon total mit Schrott zugemüllt und stagniert somit entsprechend auch
Koop ist einfach super, kann ruhig öfters so punkten.