Steam: Leak enthüllt KI für Support und CS2 Anti-Cheat – Gerücht

SteamGPT soll laut Datamining als KI-gestütztes System neue Funktionen für Support und Anti-Cheat in Steam bieten.

Neue Hinweise aus Datamining-Daten deuten darauf hin, dass Valve an einem KI-basierten Tool mit dem Namen SteamGPT arbeitet. Der bekannte Dataminer Gabe Follower hat entsprechende Einträge im Code entdeckt und auf X geteilt. Offiziell bestätigt ist das Projekt bislang nicht.

Nach aktuellen Informationen könnte SteamGPT künftig Aufgaben im Bereich Support übernehmen und darüber hinaus in das Anti-Cheat-System von Counter-Strike 2 integriert werden. Insbesondere der sogenannte Trust Score soll dabei eine Rolle spielen, was auf ein intelligentes System zur Bewertung von Spielverhalten hindeutet.

Valve arbeitet parallel weiterhin an Verbesserungen für die Plattform selbst. Erst kürzlich wurde ein Update für den Workshop veröffentlicht, das schnellere Vorschauen, bessere Filteroptionen und eine optimierte Seitenperformance bietet. Zudem experimentiert das Unternehmen mit neuen Funktionen zur Anzeige von Framerate-Daten, basierend auf vergleichbaren Systemkonfigurationen anderer Spieler.

Sollte SteamGPT tatsächlich umgesetzt werden, dürfte die Einführung zunächst im Rahmen von Beta-Tests erfolgen. Wie gut die KI letztlich angenommen wird, hängt maßgeblich von ihrer praktischen Umsetzung und Zuverlässigkeit im Umgang mit Supportanfragen und Moderationsaufgaben ab.