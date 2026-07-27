Steam: Meccha Chameleon jagt Fortnite – Zwei Entwickler landen einen unglaublichen PC-Erfolg

Mit nur zwei Entwicklern, einem Preis von 5,99 Dollar und mehr als 15 Millionen Verkäufen zählt Meccha Chameleon zu den größten Überraschungserfolgen des Jahres.

Mit über 15 Millionen verkauften Exemplaren hat sich Meccha Chameleon zu einem der größten Überraschungserfolge des PC-Gaming-Jahres 2026 entwickelt. Besonders bemerkenswert: Hinter dem Spiel stehen lediglich zwei Entwickler, während der Verkaufspreis bei gerade einmal 5,99 Dollar liegt.

Auch bei den Umsätzen kann sich der Indie-Hit mit den größten Spielen der Branche messen. Laut Daten des Marktforschungsunternehmens Newzoo war Meccha Chameleon im Juni das zweiterfolgreichste PC-Spiel gemessen am Umsatz.

Lediglich Fortnite konnte im selben Zeitraum höhere Umsätze erzielen.

Meccha Chameleon hält Spieler bei der Stange

Der Erfolg beschränkt sich nicht auf kurzfristig hohe Verkaufszahlen. In der Auswertung zur Spieleraktivität erreichte Meccha Chameleon im Juni den sechsten Platz.

Damit gelang es dem Spiel offenbar, einen erheblichen Teil seiner Spieler über den gesamten Monat hinweg zur Rückkehr zu bewegen.

Die Kombination aus starken Verkaufszahlen, hoher Spieleraktivität und einem niedrigen Einstiegspreis macht den Erfolg besonders auffällig. Mit einem Team von nur zwei Entwicklern konkurriert Meccha Chameleon bei wichtigen PC-Kennzahlen mit Produktionen, hinter denen erheblich größere Studios und Budgets stehen.

Über 15 Millionen Verkäufe für 5,99 Dollar

Mehr als 15 Millionen verkaufte Exemplare machen Meccha Chameleon bereits jetzt zu einem der größten Gaming-Erfolge des Jahres 2026.

Allein die Kombination aus Teamgröße und Verkaufszahlen unterstreicht die außergewöhnliche Dimension des Erfolgs: Zwei Entwickler haben einen Titel geschaffen, der im Juni beim PC-Umsatz nur von Fortnite geschlagen wurde.

Für die PC-Spielelandschaft ist Meccha Chameleon damit ein weiteres Beispiel dafür, dass ein vergleichsweise kleines Projekt mit dem richtigen Konzept ein Millionenpublikum erreichen und sich selbst gegen die größten Produktionen des Marktes behaupten kann.