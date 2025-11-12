Steam: Neue Steam Machine-Konsole, Steam Frame VR und mehr im Jahr 2026

Valve kündigt neue Steam-Hardware für 2026 an – Controller, Steam Machine und Steam Frame VR im Fokus!

Valve hat offiziell neue Hardware für das Jahr 2026 angekündigt und erweitert damit das Steam-Ökosystem um drei zentrale Produkte: den neuen Steam Controller, eine modernisierte Steam Machine und die brandneue Steam Frame VR-Brille.

Mit dieser Ankündigung setzt das Unternehmen einen klaren Schwerpunkt auf Integration, Leistung und ein vernetztes Spielerlebnis zwischen PC, Konsole und Virtual Reality.

Der neue Steam Controller soll ein präziseres und komfortableres Steuererlebnis bieten, das sowohl für PC- als auch für Cloud-Gaming optimiert ist. Verbesserte Ergonomie, anpassbare Tastenbelegung und haptisches Feedback sollen ihn zur idealen Ergänzung für Steam-Spieler machen.

Die neue Steam Machine, wahlweise mit 512 GB oder 2 TB NVMe-SSD-Speicherplatz, markiert Valves Rückkehr in den Living-Room-Gaming-Markt. Mit aktualisierter Hardware, kompakterem Design und direkter Integration in das SteamOS-Ökosystem soll sie leistungsstarkes PC-Gaming mit dem Komfort einer Konsole verbinden. Ziel ist es, ein nahtloses Spielerlebnis zu schaffen, das Desktop- und Wohnzimmer-Gamer gleichermaßen anspricht.

Herzstück der Hardware ist ein modifizierter AMD Zen 4-Prozessor mit sechs Kernen und zwölf Threads, der Taktraten von bis zu 4,8 GHz erreicht. Diese CPU wurde speziell für die Steam Machine angepasst, um ein optimales Verhältnis aus Energieeffizienz, Rechenleistung und thermischer Stabilität zu gewährleisten.

Für die Grafikleistung sorgt eine maßgeschneiderte AMD RDNA3-GPU mit 28 Compute Units und einer maximalen Taktfrequenz von 2,45 GHz. Der Arbeitsspeicher hat 16 GB DDR5 und zusätzlich 8 GB GDDR6 VRAM von der Grafikkarte zu bieten.

Diese Kombination ermöglicht eine flüssige Darstellung moderner Spiele in hohen Auflösungen bei stabilen Framerates. Die RDNA3-Architektur bringt nicht nur verbesserte Raytracing-Funktionen, sondern auch eine gesteigerte Effizienz bei gleichbleibender Grafikqualität.

Mit der Steam Frame VR-Brille wagt Valve den nächsten Schritt in die virtuelle Realität. Das neue Headset soll leichtere Materialien, höhere Auflösung und ein erweitertes Sichtfeld bieten. Darüber hinaus wird eine verbesserte Integration mit SteamVR erwartet, um ein noch immersiveres Erlebnis zu ermöglichen.