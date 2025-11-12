Steam: Neue Steam Machine-Konsole, Steam Frame VR und mehr im Jahr 2026

Valve hat offiziell neue Hardware für das Jahr 2026 angekündigt und erweitert damit das Steam-Ökosystem um drei zentrale Produkte: den neuen Steam Controller, eine modernisierte Steam Machine und die brandneue Steam Frame VR-Brille.
Mit dieser Ankündigung setzt das Unternehmen einen klaren Schwerpunkt auf Integration, Leistung und ein vernetztes Spielerlebnis zwischen PC, Konsole und Virtual Reality.
Der neue Steam Controller soll ein präziseres und komfortableres Steuererlebnis bieten, das sowohl für PC- als auch für Cloud-Gaming optimiert ist. Verbesserte Ergonomie, anpassbare Tastenbelegung und haptisches Feedback sollen ihn zur idealen Ergänzung für Steam-Spieler machen.
Die neue Steam Machine, wahlweise mit 512 GB oder 2 TB NVMe-SSD-Speicherplatz, markiert Valves Rückkehr in den Living-Room-Gaming-Markt. Mit aktualisierter Hardware, kompakterem Design und direkter Integration in das SteamOS-Ökosystem soll sie leistungsstarkes PC-Gaming mit dem Komfort einer Konsole verbinden. Ziel ist es, ein nahtloses Spielerlebnis zu schaffen, das Desktop- und Wohnzimmer-Gamer gleichermaßen anspricht.
Herzstück der Hardware ist ein modifizierter AMD Zen 4-Prozessor mit sechs Kernen und zwölf Threads, der Taktraten von bis zu 4,8 GHz erreicht. Diese CPU wurde speziell für die Steam Machine angepasst, um ein optimales Verhältnis aus Energieeffizienz, Rechenleistung und thermischer Stabilität zu gewährleisten.
Für die Grafikleistung sorgt eine maßgeschneiderte AMD RDNA3-GPU mit 28 Compute Units und einer maximalen Taktfrequenz von 2,45 GHz. Der Arbeitsspeicher hat 16 GB DDR5 und zusätzlich 8 GB GDDR6 VRAM von der Grafikkarte zu bieten.
Diese Kombination ermöglicht eine flüssige Darstellung moderner Spiele in hohen Auflösungen bei stabilen Framerates. Die RDNA3-Architektur bringt nicht nur verbesserte Raytracing-Funktionen, sondern auch eine gesteigerte Effizienz bei gleichbleibender Grafikqualität.
Mit der Steam Frame VR-Brille wagt Valve den nächsten Schritt in die virtuelle Realität. Das neue Headset soll leichtere Materialien, höhere Auflösung und ein erweitertes Sichtfeld bieten. Darüber hinaus wird eine verbesserte Integration mit SteamVR erwartet, um ein noch immersiveres Erlebnis zu ermöglichen.
Hahahahhaha..ok ich lass es mal.
Oder komm, einen..
Gabe und Steam „der neue Partner von Ms“.
Oder
„Gute Freunde“
Nicht schlecht, vor allem wenn die ersten Annahmen bzgl. des Preises stimmen sollten.
An ein paar Stellen war Valve aber schon arg sparsam. Nur HDMI 2.0 ist schon ein bisschen doof fürs Wohnzimmer. VRR geht zwar über FreeSync, aber dass können die wenigsten Fernseher. Nur einmal USB-C (und dann nichtmal Thunderbolt) ist 2025/26 auch nicht mehr wirklich aktuell. Ein zweiter interner SSD-Steckplatz oder microSD Express wären auch nett gewesen.
Auch 8 GB VRAM ist gerade Minimum für heutige Zeit. Für Einsteiger auf jeden Fall interessant, wenn der Preis stimmt.
würde darauf black ops 3 zombies mit den ganzen mods funktionieren die es am pc gibt ?
Werd ich ein wenig nostalgisch wenn ich die Konsole sehe. So’n kleinen schwarzen Würfel hatte ich damals auch mit dem Gamecube.
Der Controller ist aber nicht schön.
Mal schauen was der Spaß kosten soll.
Vielleicht bringt Steam ja auch später eine Next Gen Variante. Ich denke ich werde aber die Xbox Next holen, sofern es ein „,all un one“ Ding ist.
MS ist halt mal wieder super spät dran. Die Series X hätte eigentlich eine Xbox Next sein müssen. Die Series S später ein Handheld. Stattdessen hat man jetzt eine halbgare Xbox-App am Start und die Konsolen sind Ladenhüter. Der Xbox Store auf PC hat einen Markanteil irgendwo im Promille-Bereich. MS müsste langsam mal in die Puschen kommen und ein vernünftiges GamingOS anbieten, was bei Bedarf auch vollständig mit Controller bedient werden kann. So könnte sich jeder eine Konsole bauen oder Windows auf die Steam Machine ziehen. Noch hat man da einen Vorteil durch die Anti-Cheat Geschichte. Sollte das auch noch fallen, wird’s eng. Dafür haben zu viele mittlerweile die Nase voll von Windows. Und am Konsolen-Markt hat man ohnehin fertig.