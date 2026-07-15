Steam: Neuer König – dieses Spiel verdrängt die Konkurrenz von Platz 1

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced sichert sich Platz 1 der Steam-Bestseller vor Palworld.

Die aktuellen Steam-Bestseller für den Zeitraum vom 7. bis 14. Juli 2026 stehen fest. Assassin’s Creed Black Flag Resynced sichert sich ohne Berücksichtigung von Free-to-Play-Titeln den ersten Platz vor Palworld.

Auf Rang drei folgt Granblue Fantasy: Relink, während MECCHA CHAMELEON den vierten Platz belegt. Komplettiert werden die Top 5 vom Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition).

Steam Top Seller (7. bis 14. Juli 2026 | ohne Free-to-Play):

Quelle
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23 Kommentare Added

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  1. Ash2X 354680 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.07.2026 - 09:42 Uhr

    Was? Mal kein PC-Multiplayer Slop? Nice 😄

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  2. Robilein 1301900 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 15.07.2026 - 10:00 Uhr

    Sehr cool. Freut mich für Ubisoft. Finde es bis jetzt echt toll und heute geht’s weiter. Macht mir echt viel Spaß🙂

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    • Gabelbissen 1560 XP Beginner Level 1 | 15.07.2026 - 10:03 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ubisoft kann primär schöne, interessante, motivierende Open World mit relativ schöner Grafik und Soundkulisse erschaffen, mir gefällt das sehr.

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      • Robilein 1301900 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 15.07.2026 - 11:40 Uhr
        Antwort auf Gabelbissen

        Oh ja. Das ist die Stärke der Ubisoft Spiele, finde ich auch. Mir machen die Assassin’s Creed Spiele genauso Spaß wie Far Cry, Avatar: Frontiers of Pandora oder Star Wars Outlaws.

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      • Robilein 1301900 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 15.07.2026 - 11:42 Uhr
        Antwort auf Mech77

        Bei mir ist es Assassin’s Creed Odyssey. Auch wegen Kassandra. Ich liebe den Charakter. Aber ja, ich würde sagen gleich danach kommt Assassin’s Creed Black Flag und danach die Ezio Trilogie. Aber allgemein machen mir die Assassin’s Creed Teile recht viel Spaß🙂

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        • Mech77 140675 XP Master-at-Arms Bronze | 15.07.2026 - 11:52 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Odyssey mochte meine Frau gerne.

          Die Ezio-Trilogie gehört nach Black Flag auch zu meinen Favoriten.

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          • Robilein 1301900 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 15.07.2026 - 12:31 Uhr
            Antwort auf Mech77

            Ich denke bei vielen ist das die Top 3. Vielleicht nur in anderer Reihenfolge, aber das sind einfach die besten Titel.

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  3. Gabelbissen 1560 XP Beginner Level 1 | 15.07.2026 - 10:01 Uhr

    Das ist ein cooles, motivierendes Spiel, wenn man Piraten mag, Seeschlachten und die Ubisoft-Formel. 👍😊😉

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      • Katsuno221 7050 XP Beginner Level 3 | 15.07.2026 - 10:41 Uhr
        Antwort auf Banshee3774

        Am meisten mögen wohl Microsoft und Sony die „Ubiformel“, denn diese nutzen sie im Verhältnis deutlich öfter 😛 , während Ubisoft eine Menge Spiele hat die nicht einmal ansatzweise Open World sind.

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      • AnCaptain4u 281745 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.07.2026 - 11:34 Uhr
        Antwort auf Banshee3774

        Natürlich mögen auch etliche Leute die Ubisoft-Formel.
        Vor Allem wenn Sie in anderen Games angewendet wird, dann wird gerne gejubelt aber wehe es ist ein Ubisoft-Spiel, dann holt man Mistgabeln und Fackeln raus.

        Selbst Palworld hat Türme erhalten, die die Umgebung aufdecken, was zugegeben in diesem Spiel Mega sinnvoll ist.

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      • Gabelbissen 1560 XP Beginner Level 1 | 15.07.2026 - 13:37 Uhr
        Antwort auf Banshee3774

        Ich kenne in meinem persönlichen Umfeld einige Personen, die darauf abfahren, also ja, es gibt schon ein paar Gamer, denen die Formel offensichtlich zusagt. 😉

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  4. Devilsgift 154925 XP God-at-Arms Silber | 15.07.2026 - 10:13 Uhr

    Die Leute wollten Black Flag ja auch gerne haben. Mal sehen ob Ubi noch die Kurve bekommt.

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  5. Katanameister 498940 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.07.2026 - 11:13 Uhr

    Black Flag war auch eine sichere Sache für Ubisoft, sie müssen sich mit neuen Titeln beweisen.

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    • Gabelbissen 1560 XP Beginner Level 1 | 15.07.2026 - 13:33 Uhr
      Antwort auf Mech77

      *Räusper*…*hust*, (flüstert leise, für mich nicht, das waren Odyssee und Valhalla)..*hust. 😉

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  7. DrFreaK666 315340 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.07.2026 - 13:48 Uhr

    Glückwunsch, es bleibt halt der bittere Beigeschmack, dass das Studio geschlossen wurde

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