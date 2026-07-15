Steam: Neuer König – dieses Spiel verdrängt die Konkurrenz von Platz 1

Assassin’s Creed Black Flag Resynced sichert sich Platz 1 der Steam-Bestseller vor Palworld.

Die aktuellen Steam-Bestseller für den Zeitraum vom 7. bis 14. Juli 2026 stehen fest. Assassin’s Creed Black Flag Resynced sichert sich ohne Berücksichtigung von Free-to-Play-Titeln den ersten Platz vor Palworld.

Auf Rang drei folgt Granblue Fantasy: Relink, während MECCHA CHAMELEON den vierten Platz belegt. Komplettiert werden die Top 5 vom Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition).

Steam Top Seller (7. bis 14. Juli 2026 | ohne Free-to-Play):