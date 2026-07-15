Steam: Neuer König – dieses Spiel verdrängt die Konkurrenz von Platz 1

Die aktuellen Steam-Bestseller für den Zeitraum vom 7. bis 14. Juli 2026 stehen fest. Assassin’s Creed Black Flag Resynced sichert sich ohne Berücksichtigung von Free-to-Play-Titeln den ersten Platz vor Palworld.
Auf Rang drei folgt Granblue Fantasy: Relink, während MECCHA CHAMELEON den vierten Platz belegt. Komplettiert werden die Top 5 vom Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition).
Steam Top Seller (7. bis 14. Juli 2026 | ohne Free-to-Play):
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Palworld
- Granblue Fantasy: Relink
- MECCHA CHAMELEON
- Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition)
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was? Mal kein PC-Multiplayer Slop? Nice 😄
und dann ein Ubisoft Game, wer hätte das gedacht 😉
Sehr cool. Freut mich für Ubisoft. Finde es bis jetzt echt toll und heute geht’s weiter. Macht mir echt viel Spaß🙂
Ubisoft kann primär schöne, interessante, motivierende Open World mit relativ schöner Grafik und Soundkulisse erschaffen, mir gefällt das sehr.
Oh ja. Das ist die Stärke der Ubisoft Spiele, finde ich auch. Mir machen die Assassin’s Creed Spiele genauso Spaß wie Far Cry, Avatar: Frontiers of Pandora oder Star Wars Outlaws.
War auch das beste AC, finde ich.
Bei mir ist es Assassin’s Creed Odyssey. Auch wegen Kassandra. Ich liebe den Charakter. Aber ja, ich würde sagen gleich danach kommt Assassin’s Creed Black Flag und danach die Ezio Trilogie. Aber allgemein machen mir die Assassin’s Creed Teile recht viel Spaß🙂
Odyssey mochte meine Frau gerne.
Die Ezio-Trilogie gehört nach Black Flag auch zu meinen Favoriten.
Ich denke bei vielen ist das die Top 3. Vielleicht nur in anderer Reihenfolge, aber das sind einfach die besten Titel.
Ja, Odyssey ist großartig
Das ist ein cooles, motivierendes Spiel, wenn man Piraten mag, Seeschlachten und die Ubisoft-Formel. 👍😊😉
Mag noch jemand die Ubi-Formel?
Am meisten mögen wohl Microsoft und Sony die „Ubiformel“, denn diese nutzen sie im Verhältnis deutlich öfter 😛 , während Ubisoft eine Menge Spiele hat die nicht einmal ansatzweise Open World sind.
Natürlich mögen auch etliche Leute die Ubisoft-Formel.
Vor Allem wenn Sie in anderen Games angewendet wird, dann wird gerne gejubelt aber wehe es ist ein Ubisoft-Spiel, dann holt man Mistgabeln und Fackeln raus.
Selbst Palworld hat Türme erhalten, die die Umgebung aufdecken, was zugegeben in diesem Spiel Mega sinnvoll ist.
Ich kenne in meinem persönlichen Umfeld einige Personen, die darauf abfahren, also ja, es gibt schon ein paar Gamer, denen die Formel offensichtlich zusagt. 😉
Ich oute mich als Fan der Ubisoft Formel🤣
Du bist brav, Robilein. 😉👍
Die Leute wollten Black Flag ja auch gerne haben. Mal sehen ob Ubi noch die Kurve bekommt.
Black Flag war auch eine sichere Sache für Ubisoft, sie müssen sich mit neuen Titeln beweisen.
Yo stimmt, das war eigentlich schon lange vor Release klar das es ein Erfolg wird. Die Fans lieben den Teil.
War halt das beste AC, m.M.n.
*Räusper*…*hust*, (flüstert leise, für mich nicht, das waren Odyssee und Valhalla)..*hust. 😉
Glückwunsch, es bleibt halt der bittere Beigeschmack, dass das Studio geschlossen wurde