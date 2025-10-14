Steam: Neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern

Mit mehr als 41 Millionen gleichzeitig aktiven Spielern stellte Steam einen neuen Rekord am Wochenende auf.

Die Plattform Steam bricht schon fast mehrmals im Jahr seinen eigenen Rekord, wenn es um die Zahl der Spieler sind, die zur selben Zeit auf der Plattform aktiv sind.

Zuletzt hatten wir im März über 40.270.997 gleichzeitig aktive Nutzer berichtet. Am Wochenende wurde dieser erneut gebrochen.

41.666.455 gleichzeitige Spieler wurden demnach laut SteamDB auf der von Valve betriebenen Plattform gemessen.