Steam: Neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern

Die Plattform Steam bricht schon fast mehrmals im Jahr seinen eigenen Rekord, wenn es um die Zahl der Spieler sind, die zur selben Zeit auf der Plattform aktiv sind.
Zuletzt hatten wir im März über 40.270.997 gleichzeitig aktive Nutzer berichtet. Am Wochenende wurde dieser erneut gebrochen.
41.666.455 gleichzeitige Spieler wurden demnach laut SteamDB auf der von Valve betriebenen Plattform gemessen.
Ich mag die Steam Plattform.
Zurecht 👍🏻
Battlefield machts möglich!
Naja wartet ab wenn Xbox Next Gen Konsole mit Steam raushaut.
For the Real Players 🔥
Was wird dann passieren?
Dann werden die Rekorde wohl erneut gebrochen. Und gebrochen. Und gebrochen.
Ist ja jetzt schon das reinste Rekordepuzzle 😉
🫣
Xbox-Spieler kaufen vermehrt auf Steam und MS macht so weniger Gewinn.
Was ist, wenn es keine Next Gen Konsole mit Steam geben wird?
Dann hast du nicht lange genug gewartet 😉
Ich mag Steam wirklich. Alleine dass man die Bibliothek in Gruppen unterteilen kann wie „gespielt“ und „noch offen“, ist ein Gamechanger gegenüber dem Xbox Dashboard. Mittlerweile zocke ich auch deutlich lieber auf meinem Gaming Laptop statt der Xbox, obwohl er nur 10 TFLOPs mit seiner RTX4050 erreicht.
Der nächste PC wird auf jeden Fall stärker, wenn ich da auf die Box verzichten wollte. Aber noch warte ich ab, zu welchen Konditionen sie kommt. Die 24 TFLOPs werden mich auf jeden Fall nicht alleine begeistern.
Und ich bin keiner davon 😀
Nein Glückwunsch wär hätte damals gedacht, dass es so erfolgreich wird.
Krass ja, bei denen läuft es wirklich sehr gut.
Glückwunsch an Valve.
Keine Überraschung, der PC, respektive Steam ist die Anlauftelle Nr. 1 für (PC)-Gamer…
Die XBox ist sowieso komplett irrelevant geworden was man ja an den VKZ sehen kann, die PS5 hält sich noch wegen der Exklusives weil man nicht 1-2 Jahre auf den PC Port warten möchte und die Switch (2) ist eben noch für Kinder/Familien und Leute die auf die max. Handvoll Nintendo-Kracher nicht verzichten können/wollen…
PC, PS und Switch war schon seit jeher die beste Kombo…Ist bei mir auch so…
Und dank der NextGen Xbox, werden wir Teil dieser riesigen Community