Steam: Neuer Rekord mit 37,2 Millionen gleichzeitigen Nutzern

In regelmäßigen Abständen stellt die Plattform Steam neue Rekorde auf. Am Wochenende war es wieder so weit.

Am Sonntag waren 37.258.432 Nutzer gleichzeitig auf der Plattform online.

Einen Schub erhielt Steam durch die Veröffentlichung von Black Myth: Wukong. Das Spie stellt derzeit selbst Rekorde auf. So wurde es auch allen Plattformen schon mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Auf Steam war es bereits nach der ersten Woche das meistgespielte Einzelspielerspiel.