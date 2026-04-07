Steam: Neues Feature zeigt zu erwartende FPS für Spiele

Steam arbeitet an einer neuen Funktion, die Spielern eine Einschätzung der Framerate auf ihrem PC liefert.

Die Plattform Steam entwickelt eine Funktion, die vor dem Kauf eines Spiels die zu erwartende Framerate anzeigt. Grundlage ist eine optionale, anonymisierte Datensammlung.

Ein Framerate-Estimator nutzt Leistungsdaten anderer Nutzer und ermöglicht es, anhand einer ausgewählten PC-Konfiguration eine FPS-Schätzung zu erhalten. Die Berechnung basiert auf Vergleichswerten ähnlicher Systeme innerhalb der Community.

Die Daten werden unabhängig vom persönlichen Account gespeichert und dienen dazu, die Spiel-Kompatibilität besser einzuschätzen. Ziel ist es, mehr Transparenz über die Performance vor dem Kauf zu bieten.

Die Funktion befindet sich aktuell in der Beta und wird kontinuierlich weiterentwickelt.