Steam: Neues Feature zeigt zu erwartende FPS für Spiele

Die Plattform Steam entwickelt eine Funktion, die vor dem Kauf eines Spiels die zu erwartende Framerate anzeigt. Grundlage ist eine optionale, anonymisierte Datensammlung.
Ein Framerate-Estimator nutzt Leistungsdaten anderer Nutzer und ermöglicht es, anhand einer ausgewählten PC-Konfiguration eine FPS-Schätzung zu erhalten. Die Berechnung basiert auf Vergleichswerten ähnlicher Systeme innerhalb der Community.
Die Daten werden unabhängig vom persönlichen Account gespeichert und dienen dazu, die Spiel-Kompatibilität besser einzuschätzen. Ziel ist es, mehr Transparenz über die Performance vor dem Kauf zu bieten.
Die Funktion befindet sich aktuell in der Beta und wird kontinuierlich weiterentwickelt.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
klingt erstmal ziemlich cool.
Wo findet man dieses Feature denn?
Aktuell wohl nur im Code des Beta Clients. Im ersten Satz steht ja, dass Valve das Feature entwickelt, nicht dass es verfügbar ist.
Seit einiger Zeit können Beta-User anonym ihre Framerate-Daten zur Verfügung stellen und getestet werden soll es wohl erst einmal auf Geräten, die SteamOS laufen haben. Also Steam-eigene Hardware und ein überschaubarer Anteil an PCs. Weniger Hardwarevielfalt, um die Grundfunktionalität zu testen, bevor es ausgeweitet wird.
Keine Ahnung wie zuverlässig dieses Feature ist, aber die Idee finde ich ziemlich klasse 👍
Finde das auch sehr gut für den Kunden.
Brauch ich nicht. Sobald das Spiel für mich flüssig aussieht und flüssig läuft benötige ich kein counter. Mag Statistiken eigentlich. Sehe schon kommen alle die Leute die Rum nörgeln weil 195 FPS bei fortnite da steht und sie nur 52 haben. Siehe Benchmark Programme
Es geht ja darum, dass der Steam Store dir in Zukunft sagen will „Hey, bevor du das Spiel kaufst: Auf dieser Kiste wird es vermutlich mit etwa 60-75 fps laufen. So läuft es zumindest bei anderen mit deinen Specs“.