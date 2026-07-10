Steam: PC-Plattform überholt PlayStation bei aktiven Nutzern deutlich

Steam könnte laut Analyse inzwischen mehr monatlich aktive Nutzer haben als die gesamte PlayStation-Plattform.

Die Bedeutung von Steam im Gaming-Markt wächst weiter. Laut einer Analyse des Branchenexperten Simon Carless von GameDiscoverCo könnte die größte PC-Gaming-Plattform inzwischen bei rund 200 Millionen monatlich aktiven Nutzern liegen.

Die Zahl basiert allerdings nicht auf einer offiziellen Veröffentlichung von Valve, sondern auf einer Berechnung mit öffentlich verfügbaren Daten.

Carless nutzte unter anderem Angaben aus der Digital Services Act-Meldung von Steam, laut der die Plattform in der Europäischen Union in der zweiten Hälfte von 2025 durchschnittlich 31,1 Millionen monatlich aktive Nutzer verzeichnete.

Durch den Vergleich mit öffentlich einsehbaren Daten zur Steam-Bandbreitennutzung wurde anschließend versucht, die weltweite Nutzerzahl hochzurechnen. Das Ergebnis: Steam könnte Ende 2025 bereits bei etwa 198 Millionen monatlich aktiven Nutzern gelegen haben und inzwischen die Marke von 200 Millionen überschritten haben.

Eine weitere Berechnung kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Valve hatte zuletzt offiziell für 2021 rund 132 Millionen monatlich aktive Nutzer angegeben. Zusätzlich erklärte das Unternehmen, dass Steam seit dem Erreichen von 25 Millionen gleichzeitig aktiven Nutzern jährlich etwa 3,4 Millionen weitere parallele Nutzer hinzugewonnen habe.

Auf dieser Grundlage ergibt die Schätzung einen möglichen Bereich von etwa 213 bis 221 Millionen monatlich aktiven Nutzern.

Gleichzeitig bleibt die Berechnung mit Unsicherheiten verbunden, da nicht genau bekannt ist, wie Valve monatlich aktive Nutzer definiert und wie stark sich gleichzeitige Nutzerzahlen mit monatlicher Aktivität überschneiden.

Zum Vergleich: Sony gab für die PlayStation-Plattform zuletzt rund 125 Millionen monatlich aktive Nutzer an. Sollte die Steam-Schätzung zutreffen, wäre die PC-Plattform damit deutlich größer als die gesamte PlayStation-Nutzerbasis.

Die Entwicklung unterstreicht den anhaltenden Aufstieg des PC-Gaming-Marktes.

Während Konsolen weiterhin eine wichtige Rolle spielen, wächst Steam durch eine Kombination aus großer Spielebibliothek, regelmäßigen Rabattaktionen und der zunehmenden Veröffentlichung ehemaliger Konsolen-Exklusivtitel weiter.

Offizielle aktuelle MAU-Zahlen von Valve gibt es bislang nicht.