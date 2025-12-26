Steam: PC-Spieler zocken kaum neue Games

Steam‑Schockzahlen: Spieler zocken kaum neue Games – 2025er Titel machen nur 14 Prozent aus!

Der aktuelle Steam Replay-Bericht zeigt deutlich, wie Steam-Spieler ihr Spielverhalten im Jahr 2025 gestaltet haben.

Nur 14 Prozent der gesamten Spielzeit entfielen auf Spiele, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Die große Mehrheit der Gaming‑Stunden verbringen Steam-Spieler mit älteren Titeln: 44 Prozent der Spielzeit lagen bei Games, die zwischen einem und sieben Jahren alt sind, während 40 Prozent auf Spiele entfielen, die bereits seit mindestens acht Jahren auf dem Markt sind. Ein kleiner Rest von rund zwei Prozent bleibt statistisch unklar und lässt sich auf übliche Messungenauigkeiten zurückführen.

Der Bericht macht außerdem deutlich, dass Steam-Nutzer im Durchschnitt nur vier neue Spiele im Jahr 2025 gespielt haben.

Dieser Medianwert zeigt, dass die meisten Spieler auf Steam eher bei wenigen, vertrauten Titeln bleiben, statt regelmäßig neue Releases auszuprobieren.

Auch bei den Erfolgen zeigt sich ein ähnliches Muster: Der Median liegt bei elf freigeschalteten Achievements, was darauf hindeutet, dass viele Spieler weder gezielt Achievement‑Hunting betreiben noch besonders tief in die optionalen Inhalte der Spiele eintauchen. Der Median für die längste Serie an aufeinanderfolgenden Spieltagen liegt bei sechs Tagen, was ein moderates, aber konstantes Nutzungsverhalten widerspiegelt.

Insgesamt zeigt der Steam Replay-Bericht, dass PC-Gamer stark zu langlebigen Spielen, etablierten Multiplayer‑Titeln und älteren Klassikern tendieren, während neue Veröffentlichungen nur einen vergleichsweise kleinen Teil der jährlichen Spielzeit ausmachen.

Dieses Verhalten unterstreicht die Bedeutung von Live‑Service‑Games, langfristigen RPG‑Welten und langlebigen PC‑Klassikern innerhalb der Steam‑Community.