Steam: Rekordumsatz von 11,1 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2026

Steam hat laut einer Marktanalyse das umsatzstärkste erste Halbjahr seiner Geschichte verzeichnet.

Für Steam war das erste Halbjahr 2026 offenbar so erfolgreich wie nie zuvor. Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Alinea Analytics erzielte die Plattform 11,1 Milliarden US-Dollar Umsatz – ein Plus von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Mehrere Faktoren sollen zu diesem Wachstum beigetragen haben. Alinea nennt unter anderem die gestiegene Spieleraktivität in Asien, insbesondere in China, höhere Verkaufspreise neuer Titel sowie den Erfolg kooperativer Spiele mit hoher Viralität.

Den größten Beitrag leisteten jedoch ältere Spiele. Laut der Analyse stieg der Umsatzanteil des Back-Katalogs von 71 Prozent im ersten Halbjahr 2024 auf 79 Prozent. Viele Publisher nutzten Neuveröffentlichungen, um frühere Teile ihrer Reihen mit Rabatten, Bundles und zeitlich begrenzten Angeboten erneut in den Fokus zu rücken.

Als Beispiel nennt Alinea Resident Evil Requiem, das einen geschätzten Umsatz von 194,5 Millionen US-Dollar erzielte. Begleitende Rabattaktionen für ältere Resident Evil-Titel sollen zusätzlich zum Erfolg beigetragen haben.

Unter den Neuerscheinungen des Jahres 2026 führt Forza Horizon 6 die Rangliste mit einem geschätzten Umsatz von 197,7 Millionen US-Dollar an. Davon entfallen rund 4 Millionen US-Dollar auf DLCs, einschließlich etwa 2 Millionen US-Dollar durch VIP-Mitgliedschaften.

Ebenfalls erfolgreich entwickelten sich Crimson Desert mit 190 Millionen US-Dollar, Slay the Spire 2 mit 141,7 Millionen US-Dollar sowie Subnautica 2 mit 133,6 Millionen US-Dollar. Das Indie-Spiel Meccha Chameleon erreichte laut Alinea 73,1 Millionen US-Dollar und führt gleichzeitig die Verkaufscharts nach Stückzahlen auf Steam an.

Nach Einschätzung der Analysten haben vor allem Spiele mit einem hohen Viralitätsfaktor, etablierte Marken oder attraktive Preisgestaltung die besten Chancen, sich im zunehmend umkämpften Steam-Markt durchzusetzen.