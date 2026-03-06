Steam: Slay the Spire 2-Studio stichelt gegen Marathon

Slay the Spire 2 überholt Marathon deutlich – Entwickler sticheln gegen Bungie.

MegaCrit reagiert humorvoll auf Marathon-Launch und freut sich über den erfolgreichen Launch von Slay the Spire 2.

Der Launch von Slay the Spire 2 sorgt aktuell für Aufmerksamkeit auf Steam. Laut Plattformdaten erreichte der Roguelike-Deckbuilder mehr als 420.000 gleichzeitige Spieler.

Damit liegt der Titel deutlich vor dem Sci-Fi-Shooter Marathon von Bungie, der zum Start die Marke von 100.000 gleichzeitigen Spielern nicht überschreiten konnte.

Der Peak von Marathon liegt bei rund 88.000 Spielern. Schon sehr ordentlich, aber nichts im Vergleich zu Slay the Spire 2 mit über 420.000 gleichzeitigen Spielern!

Die Entwickler von MegaCrit kommentierten die Situation mit einem augenzwinkernden Beitrag in den sozialen Medien.

Darin gratulierte das Studio zunächst dem Marathon-Team zum Launch und scherzte anschließend, man solle „kleine Indie-Leidenschaftsprojekte wie dieses“ nicht übersehen – auch wenn Slay the Spire 2 erschienen sei.

 

  1. Lord Hektor 359370 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.03.2026 - 18:18 Uhr

    Marathon wird sich meiner Meinung nach auch nicht sehr lange halten.

