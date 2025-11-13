Steam: Steam Machine preislich konkurrenzfähig sagt Hersteller

Valve will seine neu vorgestellte Steam Machine zu einem konkurrenzfähigen Preis anbieten.

Mit dem Preis für die Steam Machine steht und fällt der Erfolg für den gestern vorgestellten Mini-PC. Hinsichtlich des PReies versprach man, konkurrenf#hig zu sein.

Valve Hardware Engineer Yazan Aldehayyat betonte gegenüber IGN, dass die Steam Machine preislich sehr attraktiv sein werde – insbesondere im Vergleich zu einem selbstgebauten PC mit vergleichbarer Ausstattung und Leistung.

Seiner Einschätzung nach bietet das Gerät ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die günstige Preisgestaltung sei laut ihm einer der Hauptgründe, warum Valve aktuell großes Potenzial in der Steam Machine sieht.

Die Steam Machine wird im nächsten Jahr zu einem noch unbekannten Preis eingeführt.