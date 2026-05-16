Steam: Subnautica 2 und Forza Horizon 6 dominieren, Marathon bricht weiter ein

Steam Charts zeigen klare Gewinner und massive Einbrüche bei mehreren großen Spielen.

Die aktuellen Steam-Charts zeigen deutliche Gewinner und Verlierer unter den derzeit meistdiskutierten Spielen auf dem PC-Markt. Besonders Subnautica 2 und Forza Horizon 6 legen starke Zahlen vor, während mehrere Shooter deutlich an Momentum verlieren.

Den größten Lauf verzeichnet aktuell Subnautica 2. Das Survival-Spiel erreicht derzeit über 226.000 gleichzeitige Spieler und konnte innerhalb der vergangenen Tage einen Allzeitrekord von 467.582 Spielern aufstellen. Damit gehört der Titel aktuell zu den erfolgreichsten Steam-Releases des Jahres.

Auch Forza Horizon 6 Premium Edition präsentiert sich mit starken Zahlen. Das Rennspiel kommt momentan allein mit der Premium-Edition auf mehr als 122.000 aktive Spieler und erreichte innerhalb der letzten 24 Stunden einen Peak von über 172.000 Nutzern.

Weniger positiv sieht die Lage dagegen bei mehreren großen Multiplayer-Shootern aus. ARC Raiders fällt aktuell auf rund 46.000 gleichzeitige Spieler zurück – deutlich entfernt vom früheren Höchstwert von fast 482.000 Spielern.

Ähnlich entwickelt sich Battlefield 6. Der Shooter liegt derzeit bei knapp 39.000 aktiven Spielern, nachdem vor sieben Monaten noch ein Peak von über 747.000 Spielern erreicht wurde.

Auch Call of Duty verzeichnet aktuell vergleichsweise moderate Steam-Zahlen mit rund 23.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Der historische Höchstwert liegt hier weiterhin bei fast einer halben Million Nutzern.

Besonders auffällig bleibt jedoch der Rückgang bei Marathon. Das Spiel kommt momentan nur noch auf etwas über 8.000 gleichzeitige Spieler und liegt damit massiv unter seinem bisherigen Rekordwert von mehr als 88.000 Spielern vor zwei Monaten.

Die aktuellen Zahlen zeigen damit klar, welche Spiele derzeit auf Steam stark wachsen – und welche Projekte spürbar an Aufmerksamkeit verlieren.

Steam-Charts – Die größten Gewinner

Subnautica 2

226.634 Spieler aktuell

376.676 Spieler Peak der letzten 24 Stunden

467.582 Spieler Allzeitrekord vor 2 Tagen

Der Survival-Hit entwickelt sich aktuell zu einem der größten PC-Erfolge des Jahres und hält weiterhin enorme Spielerzahlen.

Forza Horizon 6

122.848 Spieler aktuell

172.093 Spieler Peak der letzten 24 Stunden

172.093 Spieler Allzeitrekord vor 16 Stunden

Die Premium Edition sorgt bereits kurz nach dem Start für starke Zahlen auf Steam.

Steam-Charts – Die größten Verlierer

ARC Raiders

46.521 Spieler aktuell

89.629 Spieler Peak der letzten 24 Stunden

481.966 Spieler Allzeitrekord vor 6 Monaten

Der Shooter liegt inzwischen weit unter seinem früheren Hype-Level.

Battlefield 6

38.698 Spieler aktuell

65.942 Spieler Peak der letzten 24 Stunden

747.440 Spieler Allzeitrekord vor 7 Monaten

Die Spielerzahlen sind im Vergleich zum ursprünglichen Launch-Hype deutlich eingebrochen.

Call of Duty

23.294 Spieler aktuell

39.074 Spieler Peak der letzten 24 Stunden

491.670 Spieler Allzeitrekord vor 3,5 Jahren

Auch Call of Duty bleibt auf Steam derzeit klar unter früheren Höchstwerten.

Marathon

8.142 Spieler aktuell

13.107 Spieler Peak der letzten 24 Stunden

88.337 Spieler Allzeitrekord vor 2 Monaten

Bungie versucht mit Marathon Season 2 und diversen neuen Modi das Spiel weiter zu verbessern. Ob sich die Spielerzahlen stabilisieren können, bleibt abzuwarten.