Steam: Subnautica 2 und Forza Horizon 6 dominieren, Marathon bricht weiter ein

Die aktuellen Steam-Charts zeigen deutliche Gewinner und Verlierer unter den derzeit meistdiskutierten Spielen auf dem PC-Markt. Besonders Subnautica 2 und Forza Horizon 6 legen starke Zahlen vor, während mehrere Shooter deutlich an Momentum verlieren.
Den größten Lauf verzeichnet aktuell Subnautica 2. Das Survival-Spiel erreicht derzeit über 226.000 gleichzeitige Spieler und konnte innerhalb der vergangenen Tage einen Allzeitrekord von 467.582 Spielern aufstellen. Damit gehört der Titel aktuell zu den erfolgreichsten Steam-Releases des Jahres.
Auch Forza Horizon 6 Premium Edition präsentiert sich mit starken Zahlen. Das Rennspiel kommt momentan allein mit der Premium-Edition auf mehr als 122.000 aktive Spieler und erreichte innerhalb der letzten 24 Stunden einen Peak von über 172.000 Nutzern.
Weniger positiv sieht die Lage dagegen bei mehreren großen Multiplayer-Shootern aus. ARC Raiders fällt aktuell auf rund 46.000 gleichzeitige Spieler zurück – deutlich entfernt vom früheren Höchstwert von fast 482.000 Spielern.
Ähnlich entwickelt sich Battlefield 6. Der Shooter liegt derzeit bei knapp 39.000 aktiven Spielern, nachdem vor sieben Monaten noch ein Peak von über 747.000 Spielern erreicht wurde.
Auch Call of Duty verzeichnet aktuell vergleichsweise moderate Steam-Zahlen mit rund 23.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Der historische Höchstwert liegt hier weiterhin bei fast einer halben Million Nutzern.
Besonders auffällig bleibt jedoch der Rückgang bei Marathon. Das Spiel kommt momentan nur noch auf etwas über 8.000 gleichzeitige Spieler und liegt damit massiv unter seinem bisherigen Rekordwert von mehr als 88.000 Spielern vor zwei Monaten.
Die aktuellen Zahlen zeigen damit klar, welche Spiele derzeit auf Steam stark wachsen – und welche Projekte spürbar an Aufmerksamkeit verlieren.
Steam-Charts – Die größten Gewinner
Subnautica 2
- 226.634 Spieler aktuell
- 376.676 Spieler Peak der letzten 24 Stunden
- 467.582 Spieler Allzeitrekord vor 2 Tagen
Der Survival-Hit entwickelt sich aktuell zu einem der größten PC-Erfolge des Jahres und hält weiterhin enorme Spielerzahlen.
Forza Horizon 6
- 122.848 Spieler aktuell
- 172.093 Spieler Peak der letzten 24 Stunden
- 172.093 Spieler Allzeitrekord vor 16 Stunden
Die Premium Edition sorgt bereits kurz nach dem Start für starke Zahlen auf Steam.
Steam-Charts – Die größten Verlierer
ARC Raiders
- 46.521 Spieler aktuell
- 89.629 Spieler Peak der letzten 24 Stunden
- 481.966 Spieler Allzeitrekord vor 6 Monaten
Der Shooter liegt inzwischen weit unter seinem früheren Hype-Level.
Battlefield 6
- 38.698 Spieler aktuell
- 65.942 Spieler Peak der letzten 24 Stunden
- 747.440 Spieler Allzeitrekord vor 7 Monaten
Die Spielerzahlen sind im Vergleich zum ursprünglichen Launch-Hype deutlich eingebrochen.
Call of Duty
- 23.294 Spieler aktuell
- 39.074 Spieler Peak der letzten 24 Stunden
- 491.670 Spieler Allzeitrekord vor 3,5 Jahren
Auch Call of Duty bleibt auf Steam derzeit klar unter früheren Höchstwerten.
Marathon
- 8.142 Spieler aktuell
- 13.107 Spieler Peak der letzten 24 Stunden
- 88.337 Spieler Allzeitrekord vor 2 Monaten
Bungie versucht mit Marathon Season 2 und diversen neuen Modi das Spiel weiter zu verbessern. Ob sich die Spielerzahlen stabilisieren können, bleibt abzuwarten.
71 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freut mich für Playground Games. Hoffentlich liefern die mit Fable auch so stark
Marathon 5,048 Spieler auf Steam. 🙁
Allerdings scheint FH 6 bei den „Beta-Testern“ (die auch noch das doppelte gezahlt haben 🤣) auf PC noch technische Schwierigkeiten zu machen.
Hoffe, dass das dann am zum regulären Release 19. rund läuft. Aber da wird es dann nochmal den obligatorischen Day 1-Patch geben.
Subnautica 2 ist wieder Bombe und hat wieder das gleiche Suchtpotential wie das Erste – echt top! Gestern im GP schon rein gezockt.
Das freut mich, dass Marathon richtig floppt 🙂
Das wird bei Forza und Subnautica bald ähnlich aussehen.
Wenn die Spieler satt sind, ziehen sie weiter. Allerdings ist es bei Onlinespielen kritischer, da sie von den Spielern leben und auf langfristige Spielerbindung ausgelegt sin.