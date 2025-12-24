Steam: Top 5 Bestseller der Woche

Die Steam‑Top‑Seller der Woche vom 16. bis 23. Dezember 2025 zeigen erneut, wie vielfältig die Interessen der PC‑Spieler sind.
Ohne Free‑to‑Play‑Titel ergibt sich ein Ranking, das sowohl neue Releases als auch Dauerbrenner umfasst. Angeführt wird die Liste von ARC Raiders, während sich die Steam‑Deck‑Hardware weiterhin beeindruckend stark verkauft. Mit Clair Obscur: Expedition 33, Baldur’s Gate 3 und Battlefield 6 sind außerdem drei große AAA‑Titel vertreten, die unterschiedliche Genres bedienen und die Charts klar dominieren.
ARC Raiders sichert sich den ersten Platz und profitiert von seinem kooperativen Sci‑Fi‑Shooter‑Gameplay, das in der Community für viel Aufmerksamkeit sorgt. Auf Platz zwei folgt das Steam Deck, das sich trotz der langen Marktpräsenz weiterhin als eines der meistverkauften Gaming‑Geräte auf Steam behauptet.
Clair Obscur: Expedition 33 landet auf Rang drei und überzeugt mit seinem stilisierten RPG‑Ansatz und starkem Story‑Fokus. Baldur’s Gate 3 bleibt auch zwei Jahre nach Release ein Dauerbrenner und hält sich stabil auf Platz vier. Battlefield 6 rundet die Top fünf ab und zeigt, dass große Multiplayer‑Shooter weiterhin eine feste Größe im Weihnachtsgeschäft sind.
Steam – Top 5 Bestseller
- ARC Raiders
- Steam Deck
- Clair Obscur: Expedition 33
- Baldur’s Gate 3
- Battlefield 6
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Arc Raiders ist einfach top, Expedition 33 sowieso.
BG3 ist für mich maximal was für die einsame Insel. Wenn ich mich hier darauf einlassen würde, dann müsste ich mir ne neue Familie suchen 😉
Mit Clair Obscur nur ein tolles Game dabei.
BF6 ist immerhin maximal gut.
Der Rest Müll 😉
War das ein Versuch zu trollen?? O.o
Also Arc Raiders ist Top, Clair Obscur.. da brauchen nicht zu reden derzeit vielleicht das Beste Game seit Jahren! Baldurs Gate muss ich immer noch spielen und Battlefield 6 ist dieses Jahr besser als CoD!
Schon krass das dort das Steam Deck auf Platz 2 steht!
Das Deck ist immer sehr weit oben in dem Charts.
Das Deck ist aber auch ein wahnsinnig geiles Gerät
Dass Arc Raiders so erfolgreich werden würde , dachte man vorher echt nicht , schon krass .
Battlefield hat auch gut abgeliefert und Clair obscure Expedition 33 is einfach hammer , kein Wunder für diesen tollen Erfolg .
Steam deck ok krass
Bei Baldurs Gate 3 schreckt mich dieses Würfelsystem ab.
Hätte sonst aber nichts gegen ein gutes Rollenspiel.
also über die Feiertage spiele ich nichts davon.
für mich war eigentlich auch nur Clair Obscur der Renner, den Rest brauche ich nicht wirklich. Battlefield ist auch geil aber aktuell keine Zeit für solche Spiele
Über die Feiertage wird Oblivion gespielt 🙂