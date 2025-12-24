Steam: Top 5 Bestseller der Woche

Die Steam‑Top‑Seller der Woche vom 16. bis 23. Dezember 2025 zeigen erneut, wie vielfältig die Interessen der PC‑Spieler sind.

Ohne Free‑to‑Play‑Titel ergibt sich ein Ranking, das sowohl neue Releases als auch Dauerbrenner umfasst. Angeführt wird die Liste von ARC Raiders, während sich die Steam‑Deck‑Hardware weiterhin beeindruckend stark verkauft. Mit Clair Obscur: Expedition 33, Baldur’s Gate 3 und Battlefield 6 sind außerdem drei große AAA‑Titel vertreten, die unterschiedliche Genres bedienen und die Charts klar dominieren.

ARC Raiders sichert sich den ersten Platz und profitiert von seinem kooperativen Sci‑Fi‑Shooter‑Gameplay, das in der Community für viel Aufmerksamkeit sorgt. Auf Platz zwei folgt das Steam Deck, das sich trotz der langen Marktpräsenz weiterhin als eines der meistverkauften Gaming‑Geräte auf Steam behauptet.

Clair Obscur: Expedition 33 landet auf Rang drei und überzeugt mit seinem stilisierten RPG‑Ansatz und starkem Story‑Fokus. Baldur’s Gate 3 bleibt auch zwei Jahre nach Release ein Dauerbrenner und hält sich stabil auf Platz vier. Battlefield 6 rundet die Top fünf ab und zeigt, dass große Multiplayer‑Shooter weiterhin eine feste Größe im Weihnachtsgeschäft sind.

Steam – Top 5 Bestseller

ARC Raiders Steam Deck Clair Obscur: Expedition 33 Baldur’s Gate 3 Battlefield 6