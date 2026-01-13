Steam: Über 42 Millionen Spieler gleichzeitig online

Zum Jahresbeginn setzt Steam seine beeindruckende Wachstumskurve fort und erreicht einen neuen Höchststand bei den gleichzeitigen Nutzern.

Mehr als 42 Millionen Spieler waren gleichzeitig auf der Plattform aktiv und markieren damit einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Dienstes. Die Zahl unterstreicht die anhaltende Stärke des Ökosystems, das seit Jahren kontinuierlich zulegt.

Der neue Rekord spiegelt die Vielfalt der verfügbaren Spiele und Funktionen wider, die Steam zu einer der meistgenutzten Plattformen im PC‑Gaming machen.

Die stetig steigenden Nutzerzahlen zeigen, wie stabil sich der Dienst entwickelt und wie konstant die Aktivität der Community bleibt. Mit dem jüngsten Anstieg setzt Steam seine Serie an Bestmarken fort und bestätigt erneut seine Position als zentrale Anlaufstelle für PC‑Spieler weltweit.