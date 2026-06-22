Steam: Valve-Gründer Gabe Newell kauft Luxusvilla in Florida für 70,8 Millionen Dollar

Gabe Newell hat Berichten zufolge ein luxuriöses Anwesen im US-Bundesstaat Florida für 70,8 Millionen US-Dollar erworben. Die Immobilie befindet sich in Manalapan und zählt zu den exklusivsten Wohnobjekten der Region.

Laut den veröffentlichten Informationen umfasst das Anwesen rund 20.000 Quadratfuß Wohnfläche und liegt direkt am Intracoastal Waterway. Zu den besonderen Merkmalen gehört ein privater Tunnel, der das Grundstück direkt mit einem Strandabschnitt am Atlantik verbindet.

Darüber hinaus verfügt das Anwesen über einen eigenen Bootsanleger samt Liftanlage. Angesichts von Newells bekannter Leidenschaft für Yachten überrascht diese Ausstattung kaum. Medienberichten zufolge besitzt der Valve-Mitgründer mehrere große Schiffe und investiert seit Jahren in maritime Projekte.

Die bisherigen Eigentümer sollen das Grundstück erst 2020 für 39 Millionen US-Dollar erworben haben. Mit dem Verkauf für 70,8 Millionen Dollar ergibt sich damit innerhalb weniger Jahre eine erhebliche Wertsteigerung.

Newell zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Spielebranche. Als Mitgründer von Valve und treibende Kraft hinter der PC-Plattform Steam gehört er seit Jahren zu den einflussreichsten Unternehmern der Gaming-Industrie.