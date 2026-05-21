Steam: Valve überarbeitet Tag-System und entfernt NSFW-Kennzeichnung

Valve strukturiert das Tag-System auf Steam umfassend neu und setzt auf klarere Kategorien.

Mit einer umfassenden Überarbeitung passt Valve das Tag-System auf Steam an und entfernt dabei zahlreiche bestehende Kategorien, während gleichzeitig neue Klassifizierungen eingeführt werden.

Insgesamt wurden 28 Tags gestrichen, 17 neue hinzugefügt sowie mehrere bestehende Begriffe zusammengeführt oder umbenannt. Zu den prominentesten Änderungen zählt die Entfernung von „NSFW“ und „Mature“, da diese laut Valve stark mit spezifischeren Beschreibungen wie „Gewalt“, „Gore“ oder „sexuelle Inhalte“ überlappten.

Auch qualitative Bewertungen wie „Meisterwerk“ oder „gut geschrieben“ wurden gestrichen, da sie uneinheitlich genutzt wurden. Weitere Tags wie „Drama“ oder „Ambient“ verschwinden, weil sie nur auf wenige Titel zutrafen.

Zusätzlich hat Valve Begriffe entfernt, die sich auf konkrete Marken beziehen, darunter etwa „Lego“ oder „Warhammer 40K“. Diese sollen künftig ausschließlich über eigene Franchise-Seiten abgebildet werden.

Auf der anderen Seite erweitert Valve das System um neue Kategorien. Dazu zählen spezifische Inhalte wie „Wölfe“ oder „Zoo“, neue Genre-Bezeichnungen wie „Bullet Haven“ sowie Gameplay-orientierte Tags wie „Organisieren“ und „Dekorieren“.

Einige Begriffe wurden zudem präzisiert, um Missverständnisse zu vermeiden. So wurde das Tag „Pool“ in „Billard“ umbenannt, nachdem es häufig fälschlicherweise für Spiele mit Swimmingpools verwendet wurde.

Ziel der Änderungen ist es laut Valve, die Auffindbarkeit von Spielen zu verbessern und personalisierte Empfehlungen für Nutzer weiter zu optimieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen neue Accessibility-Tags eingeführt, um barrierefreie Spiele besser sichtbar zu machen.

Das Tag-System spielt eine zentrale Rolle für die Sichtbarkeit von Spielen auf Steam, da es maßgeblich beeinflusst, welche Titel Nutzern vorgeschlagen werden. Seht euch hier die neuen Tags im Detail an.