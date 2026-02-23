Steam: Valve vor Gericht – Unfaires Verhalten und überhöhte Gebühren

„Es kooperiert nicht fair“ – warum Valve sich einer £656-Millionen‑Klage in Großbritannien stellen muss!

Die britische Digital‑Safety‑Aktivistin Vicki‑Shotbolt, CEO von Parent Zone, führt eine £656‑Millionen‑Sammelklage gegen Valve an. Im Zentrum steht der Vorwurf, dass Steam seine dominante Marktposition missbraucht und mit seiner 30‑Prozent‑Gebühr den Wettbewerb verzerrt.

Shotbolt formuliert es im Interview unmissverständlich: „Steam ist eine große und wichtige Plattform für ein großes und wichtiges Ökosystem – sie muss fair kooperieren, und das tut sie eindeutig nicht.“

Sie argumentiert, dass der Games‑Sektor eine zentrale Rolle in der digitalen Wirtschaft spielt und deshalb fair operieren müsse. Aus ihrer Sicht überlädt Valve den Markt mit einer Gebühr, die Entwickler und Verbraucher gleichermaßen belastet.

Die Klage behauptet, dass Steam durch seine Gebührenstruktur und Marktstellung Preise künstlich hochhalte und Alternativen behindere. Shotbolt sieht darin ein systemisches Problem:

„Games sind ein wirklich wichtiger Sektor, und deshalb muss es fair bleiben und nicht übermäßig berechnet werden.“

Valve weist die Vorwürfe zurück und betont, dass Steam Entwicklern eine stabile Infrastruktur, Reichweite und Support bietet. Der Fall wird jedoch weit über Großbritannien hinaus beobachtet – denn er könnte Auswirkungen auf die gesamte digitale Vertriebslandschaft haben.

Die Gerichtsverhandlung wird zeigen, ob die britischen Richter Valves Gebührenmodell als marktmissbräuchlich einstufen oder als legitimen Teil eines etablierten Ökosystems.