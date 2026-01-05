Steam: Wieder neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern

Am Wochenende wurde ein weiterer Peek bei gleichzeitigen Spielern auf Steam erreicht.

Steam erreicht mit 41.816.052 gleichzeitigen Spielern einen neuen Höchststand und übertrifft damit den bisherigen Peak von 41.666.455 aus Oktober 2025.

Die Valve‑Plattform Steam setzte damit am Wochenende ein weiteres Zeichen und zeigt, wie stark die Aktivität auf Steam weiterhin wächst, während große Multiplayer‑Titel wie Counter‑Strike 2, Dota 2 oder PUBG konstant hohe Nutzerzahlen erzeugen.