Steam: Wieder neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern

Steam erreicht mit 41.816.052 gleichzeitigen Spielern einen neuen Höchststand und übertrifft damit den bisherigen Peak von 41.666.455 aus Oktober 2025.
Die Valve‑Plattform Steam setzte damit am Wochenende ein weiteres Zeichen und zeigt, wie stark die Aktivität auf Steam weiterhin wächst, während große Multiplayer‑Titel wie Counter‑Strike 2, Dota 2 oder PUBG konstant hohe Nutzerzahlen erzeugen.
Ich habe ps5, series x eigentlich alle Konsolen die es fast gibt aber ich habe 2-3 spiele wirklich intensiv auf Konsole gespielt letztes jahr das wars. Früher habe ich 360 bevorzugt heute ist es PC eindeutig und rog ally. Ich kaufe kaum noch Spiele für Konsole dafür wird meine Spiele Bibliothek immer größer bei steam und Co. Wenn ich mir überlege dead space Remake für PC 8 Euro Hallo 🤣habe ne 5080 verbaut und ja ist teuer aber man hat echt was davon und kann locker nachrüsten. Wenn das so weiter geht war das leider meine letzte Generation bei Konsolen und wegen 1-2 spielen brauche ich auch keine mehr denn meist kommen die Spiele auch auf PC