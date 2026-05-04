Steam: Windows 11 dominiert Plattform deutlich – neue Zahlen zeigen klare Entwicklung

Die aktuelle Hardware- und Software-Umfrage von Valve für April 2026 zeigt, dass Windows 11 inzwischen die klare Mehrheit unter den Nutzern von Steam stellt.
Mit einem Anteil von 67,74 Prozent liegt Windows 11 deutlich vor Windows 10, das auf 25,63 Prozent kommt. Insgesamt entfallen damit 93,47 Prozent aller erfassten Systeme auf Windows-Betriebssysteme.
Andere Plattformen spielen weiterhin eine kleinere Rolle: Linux erreicht 4,52 Prozent, während macOS bei rund 2,01 Prozent liegt. Ältere Systeme wie Windows 7 sind mit nur noch 0,07 Prozent nahezu bedeutungslos.
Die Daten basieren auf freiwilligen Angaben von Millionen Steam-Nutzern weltweit und liefern einen regelmäßigen Überblick über aktuelle Trends bei Gaming-Systemen.
Die wichtigsten Zahlen im Überblick:
- Windows 11 (64-bit): 67,74 % (+0,89 %)
- Windows 10 (64-bit): 25,63 % (+0,27 %)
- Gesamt Windows: 93,47 % (+1,14 %)
- Linux: 4,52 % (-0,81 %)
- *macOS: ca. 2,01 %
- Windows 7 (64-bit): 0,07 %
Damit liegt Windows 11 weiterhin klar vor Windows 10 und entwickelt sich zunehmend zum Standard-Betriebssystem für PC-Spieler auf Steam.
51 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nachvollziehbar da ja Win10 bald keine Updates mehr bekommt und alle zum wechseln gezwungen werden.
sollen jetzt mal die Updates bringen mit dem KI Müll entrümpelt und dem API/DX update..
Würde ich auch PC nur über Windows spielen. Dafür wäre Helix ein Traum. Ich hoffe dass es in Erfüllung geht.
Was anderes hätte mich auch sehr überrascht.
Na, wo sind die Linux-Trolle die ständig behaupten das Windows auf dem abfallenden Ast sitzt? Ständig lese ich in Soziale Medien das Linux ja soooooo viel besser ist und das es bald Windows ablöst. Aber Offizielle Zahlen sehen ganz anders aus. 😂
Ich habe im Februar meinen Gaming-PC neu aufgesetzt und bin auf Linux umgestiegen. Bis jetzt läuft alles, was ich brauche, ohne Probleme.
Wer bei Windows bleiben will, kann das gerne tun. Ich habe nach Windows 10 auch Windows 11 ausprobiert – für mich war das noch schlechter. Windows 10 hatte ich damals sowieso nur installiert, weil der Support für Windows 7 ausgelaufen ist.
Nach knapp einem Jahr Windows 11 reicht es mir. Ich bleibe bei Linux. Auf meinen Laptops läuft es ebenfalls schon länger problemlos.
Ich bin kein Linux-Troll. Aber nur weil manche Leute damit nicht klarkommen, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Für mich steht fest: freiwillig gehe ich nicht mehr zurück zu Windows. Es reicht, dass ich es auf der Arbeit nutzen muss.
Kann ich so unterschreiben. Ich möchte privat kein Windows mehr haben.
„Wer bei Windows bleiben will, kann das gerne tun.“
Cool, danke das du uns erlaubst weiter Windows nutzen zu dürfen . 👍
Bei mir und vielen anderen läuft Windows 11 ohne Probleme!
Wahnsinniger Marktanteil, das ist pure Dominanz
Stark einfach nur stark 😎
Windows 11,oder auch Windows 10 für Leute die eine vernünftige Menüführung hassen 😅
Also das Windows weit vorne liegt wundert mich nicht aber dass es so extremst ist, hätte ich nicht gedacht.
Ja ist schon krass, wobei man aber beachten muss, dass hier nur die Rechner auf denen Steam läuft betrachtet wurden die der Umfrage zugestimmt haben.
Generell ist Windows zwar immer noch unangefochten die Nr. 1 aber die Anteile schwinden stetig 😉