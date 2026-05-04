Steam: Windows 11 dominiert Plattform deutlich – neue Zahlen zeigen klare Entwicklung

Die aktuelle Hardware- und Software-Umfrage von Valve für April 2026 zeigt, dass Windows 11 inzwischen die klare Mehrheit unter den Nutzern von Steam stellt.

Mit einem Anteil von 67,74 Prozent liegt Windows 11 deutlich vor Windows 10, das auf 25,63 Prozent kommt. Insgesamt entfallen damit 93,47 Prozent aller erfassten Systeme auf Windows-Betriebssysteme.

Andere Plattformen spielen weiterhin eine kleinere Rolle: Linux erreicht 4,52 Prozent, während macOS bei rund 2,01 Prozent liegt. Ältere Systeme wie Windows 7 sind mit nur noch 0,07 Prozent nahezu bedeutungslos.

Die Daten basieren auf freiwilligen Angaben von Millionen Steam-Nutzern weltweit und liefern einen regelmäßigen Überblick über aktuelle Trends bei Gaming-Systemen.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Windows 11 (64-bit): 67,74 % (+0,89 %)

Windows 10 (64-bit): 25,63 % (+0,27 %)

Gesamt Windows: 93,47 % (+1,14 %)

Linux: 4,52 % (-0,81 %)

*macOS: ca. 2,01 %

Windows 7 (64-bit): 0,07 %

Damit liegt Windows 11 weiterhin klar vor Windows 10 und entwickelt sich zunehmend zum Standard-Betriebssystem für PC-Spieler auf Steam.

