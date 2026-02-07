Steam: Windows dominiert Steam – über 94 % der Spieler nutzen das Microsoft‑OS

Die aktuelle Steam‑Hardware‑ und Software‑Umfrage zeigt: Windows 11 ist klar die Nummer eins unter PC‑Spielern.

Die neuesten Zahlen der Steam Hardware & Software Survey für Februar 2026 zeichnen ein deutliches Bild: 66,71 % aller teilnehmenden Nutzer greifen inzwischen mit Windows 11 auf Steam zu.

Das Betriebssystem wächst weiter und festigt seine Position als bevorzugte Gaming‑Plattform.

Windows 10 bleibt mit 27,79 % auf Platz 2 und zeigt trotz seines Alters eine bemerkenswerte Stabilität. Viele setzen offenbar weiterhin auf das vertraute System, auch wenn der Trend klar Richtung Windows 11 geht.

Ältere Versionen spielen praktisch keine Rolle mehr. Windows 7 kommt nur noch auf 0,08 %, was die rapide Abwanderung von Legacy‑Systemen im Gaming‑Bereich unterstreicht.

Insgesamt dominiert Windows den Steam‑Markt mit 94,62 %. Der Anteil stieg im Januar um weitere 0,39 Punkte – ein Zeichen dafür, dass PC‑Gaming weiterhin fest in der Windows‑Welt verankert bleibt.

Windows 11 ist somit längst Standard im Gaming‑Ökosystem, und der Abstand wächst weiter.