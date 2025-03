Steel Seed: Extended Gameplay-Trailer zum Stealth-Action-Adventure

Schreitet in eine Welt der Menschlichkeit, Trauer und Stahl. Nach seinem strahlenden Debüt auf der GDC 2025, wo es mit dem „Best in Play“-Award ausgezeichnet wurde, bereiten das aufstrebende Indie-Label ESDigital Games und das italienische Studio Storm in a Teacup den Launch ihres futuristischen Stealth-Action-Abenteuers Steel Seed vor.

Steel Seed ist ein futuristisches Stealth-Action-Adventure des visionären Teams hinter dem von Kritikern gefeierten Close to the Sun. Es spielt in einer düsteren Sci-Fi-Welt, in der die Menschheit am Rande der Auslöschung steht.

Eine kostenlose Steam-Demo ist ab sofort bis zum Release verfügbar und bietet euch einen ersten Einblick in Steel Seeds fesselnde Stealth-Kämpfe, flüssiges Parkour-Gameplay und ein emotionales Narrativ in einer düsteren, von KI beherrschten Welt.

In Steel Seed schlüpft ihr in die Rolle von Zoe, einer jungen Frau, die in einem ihr fremden Körper erwacht – gefangen in einem riesigen unterirdischen Komplex, in dem KI-gesteuerte Maschinen jede eurer Bewegungen überwachen.

Begleitet von eurem fliegenden Drohnengefährten KOBY, der euch hilft, Rätsel zu lösen und euch anleitet, müsst ihr die Tiefen dieser feindseligen Anlage erkunden – auf der Suche nach Antworten und dem Schlüssel zum Überleben der Menschheit.

Mit einer Geschichte, die von dem BAFTA-prämierten Autor Martin Korda überarbeitet und verfeinert wurde, bietet das Spiel ein tiefgehendes, emotional aufgeladenes narratives Erlebnis.

Steel Seed steht für Verstohlenheit. Überleben. Strategie. Passt euren Spielstil mit einer einzigartigen Mischung aus Stealth- und Action-Gameplay an:

Verstohlenheit & Strategie – Nutzt Schatten, Ablenkungen und die Umgebung, um Gegnern auszuweichen oder sie auszuschalten.

Dynamischer Kampf – Stellt euch verschiedenen Gegnertypen und herausfordernden Bossen, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen.

Aufrüstbare Fähigkeiten – Passt Zoes Spielstil mit drei unterschiedlichen Skill-Bäumen und insgesamt 40 Upgrades an.

Hier gibt es den Steel Seed Extended Gameplay-Trailer zu sehen:

Das Spiel erscheint am 10. April 2025 für PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S.