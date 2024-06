Steel Seed: Hier ist der packende Story-Trailer

Auf der PC Gaming Show haben Publisher ESDigital Games und Entwickler Storm in a Teacup einen neuen Trailer zu Steel Seed gezeigt, in dem ein neuer Handlungsstrang angeteasert wurde.

Steel Seed, das Ende 2024 für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint, ist ein spannendes Stealth-Action-Adventure, das in einer düsteren Sci-Fi-Welt spielt, in der die Menschheit am Rande der Ausrottung steht und die Geheimnisse ihres Überlebens in den Tiefen einer feindlichen unterirdischen Anlage verborgen sind.

Der neue Trailer folgt der Protagonistin Zoe und ihrem fliegenden Drohnenbegleiter KOBY bei der Erkundung der Anlage und bietet einen Einblick in einige der unglaublichen Umgebungen und atemberaubenden Kämpfe, die ihr auf eurer Reise erleben werdet.

Aber wer ist das mysteriöse „S4VI“ und welche Rolle wird dieses Wesen bei Zoes Suche nach den Geheimnissen der Anlage spielen?

Steel Seed wird von Storm in a Teacup entwickelt und von ESDigital Games Ende 2024 für PC über Steam und EGS, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.