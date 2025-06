Steel Seed: Kritikerlob mit neuem Trailer und Sommer-Rabatt

Autor:, in / Steel Seed

Das Sci-Fi-Stealth-Action-Spiel Steel Seed von ESDigital Games und dem italienischen Studio Storm in a Teacup wird mit einem neuen Accolades-Trailer gefeiert.

Seit dem Release hat das Spiel durchweg positives Feedback von Presse und Community erhalten – insbesondere für seine dichte Atmosphäre, emotionale Erzählweise und das dynamische Gameplay.

Steel Seed, das aus der Feder der Macher von Close to the Sun stammt, konnte sich mit seinem postapokalyptischen Setting und einem erzählerisch ambitionierten Ansatz als Geheimtipp unter Genre-Fans etablieren. Seit der Veröffentlichung wurde das Spiel mehrfach überarbeitet – basierend auf Rückmeldungen der Spieler und der Fachpresse. Weitere Inhalte und Verbesserungen befinden sich bereits in Planung.

Zur Feier der positiven Resonanz ist das Spiel derzeit im Rahmen des Summer Sale mit 25 % Rabatt auf PC (Steam & Epic Games Store) sowie PlayStation 5 erhältlich. Ein Rabatt für die Xbox Series X|S wurde bereits angekündigt und soll in Kürze folgen.