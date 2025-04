Steel Seed: Launch-Trailer zum düstern Adventure

Setzt euren Fuß in eine Welt voller Menschlichkeit, Trauer und Stahl – und schmiede dein Schicksal. Das Indie-Label ESDigital Games und das italienische Studio Storm in a Teacup veröffentlichen ihr futuristisches Stealth-Action-Abenteuer Steel Seed für PC (Steam & Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

In Steel Seed schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Zoe, einer jungen Frau, die in einem fremden Körper erwacht – gefangen in einem riesigen unterirdischen Komplex, in dem KI-gesteuerte Maschinen jede ihrer Bewegungen überwachen.

Erlebt eine tiefgehende und mitreißende Erzählung, die von dem BAFTA-prämierten Autor Martin Korda überarbeitet und verfeinert wurde.

Holt euch die Standard Edition für 39,99 € (mit 15 % Startrabatt auf allen Plattformen) oder schnapt euch die Deluxe Edition für 44,99 € (mit 15 % Startrabatt), die den von Andrea Remini komponierten digitalen Soundtrack von Steel Seed mit 15 Titeln, ein digitales Artbook, zwei einzigartige In-Game-Kostüme und 23 HD-Wallpaper enthält.

Die Deluxe Edition wird ab dem 23. Mai digital für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar sein.