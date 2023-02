Steel Seed: Neues Spiel der Close to the Sun Macher angekündigt

Autor:, in / Steel Seed

Von den Entwicklern von Close to the Sun kommt mit Steel Seed ein neues Horror-Abenteuer für Konsole und PC.

Das italienische Entwicklerstudio Storm in a Teacup freut sich, einen ersten Blick auf Steel Seed werfen zu können, sein nächstes Projekt, das auf das historische Horror-Abenteuer Close to the Sun von 2019 folgt.

Tausende von Jahren sind vergangen, seit die menschliche Rasse den Planeten an den Rand der Zerstörung gebracht hat, was die KI-Maschinen dazu veranlasst hat, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um einige von ihnen zu retten. Tief unter der Erdoberfläche versteckt, sind die letzten Überlebenden in Sicherheit, doch eine neue Bedrohung ist aufgetaucht.

Ist es ein Mensch? Oder eine Maschine? Und was bedeutet das für die Überbleibsel der menschlichen Rasse und ihre maschinellen Beschützer?

Carlo Ivo Alimo Bianchi, Storm in a Teacup CEO & Creative Director: „Steel Seed ist das bisher anspruchsvollste Projekt für Storm in a Teacup, dass sowohl ein abwechslungsreiches Kampf-/Stealth-System als auch eine unglaublich tiefe und emotionale Geschichte bietet. Steel Seed ist eine epische Reise, die deine Menschlichkeit auf die Probe stellen wird.“

Steel Seed ist Storm in a Teacup’s Interpretation von Stealth/Action-Gaming und erscheint 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S Konsolen.