Steel Seed: Reise durch Stahl, Trauer und Menschlichkeit

Setzt euren Fuß in eine Welt, in der Menschlichkeit, Trauer und kalte Maschinen aufeinanderprallen – und schmiedet euer eigenes Schicksal!

Mit Steel Seed präsentieren euch das Indie-Label ESDigital Games und das preisgekrönte Studio Storm in a Teacup ein packendes Stealth-Action-Abenteuer, das euch bereits auf PC (Steam & Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S erwartet.

Ihr übernehmt die Rolle von Zoe, einer jungen Frau, die in einem fremden Körper erwacht und sich in einem riesigen unterirdischen Komplex wiederfindet – überwacht von künstlich intelligenten Maschinen, die jede eurer Bewegungen registrieren. Taucht ein in eine tiefgründige, emotionale Geschichte, die von BAFTA-Preisträger Martin Korda überarbeitet wurde, und erlebt ein Sci-Fi-Erlebnis, das euch nicht mehr loslassen wird.

Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen: