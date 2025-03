Steel Seed: Release-Termin im April verkündet

Autor:, in / Steel Seed

Steel Seed erscheint am 10. April für PC und Konsolen. Die Steam-Demo ist jetzt erhältlich!

ESDigital Games und der Entwickler Storm in a Teacup sind stolz, heute das offizielle Veröffentlichungsdatum für Steel Seed bekannt zu geben.

Steel Seed erscheint am 10. April 2025 für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Schaut euch den neuen Trailer zum Spiel an, um einen Einblick in das Sci-Fi-Stealth-Action-Gameplay, Parkour und die Geschichte zu bekommen, die euch erwartet:

Ihr könnt es nicht aushalten? Dann spielt die neue Steam-Demo von Steel Seed, die ab sofort bis zum offiziellen Start des Spiels verfügbar ist. Erkundet dabei die Einführung in das Spiel und erlebt die wichtigsten Mechanismen wie Stealth-Action, epische Kämpfe und mehr.