Steel Seed: Teaser-Trailer bei den Game Awards

Publisher ESDigital Games hat während der heutigen Golden Joystick Awards 2024 einen neuen Teaser-Trailer für das mit Spannung erwartete Steel Seed angeteasert.

Der Teaser verriet, dass ein neuer vollständiger Gameplay-Trailer während der kommenden PC Gaming Show am 5. Dezember gezeigt wird.

Steel Seed wurde von Storm in a Teacup entwickelt und ist ein spannendes Stealth-Action-Adventure, das in einer düsteren Sci-Fi-Welt spielt, in der die Menschheit am Rande der Ausrottung steht.

Die Geheimnisse ihres Überlebens liegen in den Tiefen einer feindlichen unterirdischen Anlage begraben, die von monströsen Maschinen und Robotern bewacht wird.

Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt in Zoe und ihrem Drohnengefährten KOBY, die in einem letzten Versuch in die Anlage eindringen sollen, um die Wahrheit hinter der mysteriösen Basis und ihrer wahren Funktion aufzudecken.

Fans sollten sich die PC Gaming Show ansehen: Most Wanted am 5. Dezember um 21.00 Uhr einschalten und sich als Erste den brandneuen Gameplay-Trailer zu Steel Seed ansehen.

Steel Seed wird im Jahr 2025 für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Fans können die kostenlose PC-Demo ab sofort über Steam herunterladen und das Spiel auf Steam, im Epic Games Store und auf der PlayStation 5 auf ihre Wunschliste setzen, die Xbox wird bald folgen.