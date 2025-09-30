SteelSeries Arctis Nova Elite: Neues drahtloses Flaggschiff zum Premiumpreis

Mit revolutionären Fortschritten in der Gaming-Audiotechnologie und fortschrittlichen Funktionen, bringt SteelSeries ein Headset auf den Markt, das die Bedürfnisse von Spielern, die eine audiophile Leistung wünschen, weit übertrifft.

SteelSeries stellt die Arctis Nova Elite vor, die weltweit ersten Hi-Res Wireless zertifizierten Kopfhörer für ein perfektes Audio-Erlebnis für Audiophile und Gamer.

Bis ins Mark ist SteelSeries davon durchdrungen, branchenprägende Produkte zu entwickeln. Für die neueste Innovation der Marke war das Ziel einfach: das beste High-End-Gaming-Headset der Welt neu zu erfinden – und es auf ein völlig neues Niveau zu heben.

Vor der heutigen Markteinführung des Arctis Nova Elite war hochauflösendes Wireless-Audio in einem Gaming Headset einfach nicht möglich – die Technologie war nicht verfügbar, und die Möglichkeit, bis zu vier Quellen auf PC, Konsole, Bluetooth und Line-In gleichzeitig zu verbinden, zu mischen und abzuspielen, war lediglich eine Idee auf einem Skizzenblock.

„SteelSeries wurde gegründet, um neue Möglichkeiten zu erschließen und das Potenzial jedes Spielers voll auszuschöpfen“, so Ehtisham Rabbani, CEO von SteelSeries. „Arctis Nova Elite ist nicht nur ein neues Produkt, sondern ein Statement für die grenzenlose Fantasie und die unbegrenzten Möglichkeiten von SteelSeries. Mit dieser neuen Produktreihe definieren wir Premium-Gaming-Audio neu und verleihen ihm Inspiration, Ambition und die Magie, jeden Moment des Spielens in etwas Außergewöhnliches zu verwandeln.“

SteelSeries setzt mit dem Arctis Nova Elite neue Maßstäbe in Sachen Innovation, Design und Technik und stellt die ersten Hi-Res Wireless zertifizierten Kopfhörer für Gamer vor, die dank 24-Bit/96-kHz-Übertragung über 2,4 GHz und Bluetooth sowie einem neuen GameHub und dem LC3+-Codec der nächsten Generation eine bahnbrechende Leistung mit audiophilem Klang bieten.

Die ultimative Klarheit wird durch maßgeschneiderte 40-mm-Carbonfaser-Lautsprechertreiber erreicht, die ein unglaubliches neues Maß an Genauigkeit und Leistung bieten und Frequenzen von 10 Hz bis 40 kHz wiedergeben können.

Diese zweiteiligen Treiber liefern atemberaubend realistische Klanglandschaften, und ein speziell entwickelter Messingring sorgt für zusätzliche Steifigkeit, sodass ein wirklich „kolbenartiger” Treiber entsteht, ähnlich wie ein Kolben in einem Automotor.

Der neue GameHub des Arctis Nova Elite verfügt über eine branchenweit einzigartige Technologie und wurde speziell für einen „Gaming-Lifestyle“ entwickelt. Mit OmniPlay können Gamer nun über die standardmäßige gleichzeitige 2,4-GHz- und Bluetooth-Audioübertragung hinausgehen, indem sie einen PC, eine PlayStation und eine Xbox gleichzeitig anschließen und Audio von bis zu vier Quellen (PC, Konsole, Bluetooth und Aux) in perfekter Harmonie und ohne Klangverlust mischen.

Das Arctis Nova Elite bietet nahtlose Übergänge zwischen allen angeschlossenen Geräten für echtes Audio-Multitasking mit drei USB-C-Eingängen, über die Gamer jedes beliebige System anschließen können. Spieler können gleichzeitig auf Discord chatten, in einer Spielelobby sein und TikTok schauen.

Zu den weiteren Funktionen gehören die Arctis App mit über 200 spielspezifischen Audio-Voreinstellungen, die spontan geändert werden können, die beste aktive Geräuschunterdrückung (ANC) im Gaming-Bereich*, 32 kHz/16-Bit-Mikrofone mit automatischer Umschaltung und KI-Rauschunterdrückung, die bis zu 97 % der Hintergrundgeräusche blockieren können, sowie ein Infinite Power System, das mit einem Dual Akku-System für unbegrenzte Akkulaufzeit sorgt. *Unabhängig im Labor getestet im Vergleich zu wichtigen Mitbewerbern. (August 2025)*

Die Materialien machen den Unterschied. Das elegante und stilvolle dänische Design wurde gemeinsam mit dem renommierten Designer Jacob Wagner entworfen und verbindet skandinavischen Minimalismus mit funktionaler Eleganz und außergewöhnlichem Komfort durch hochwertige Materialien und ergonomische Eigenschaften.

Mit einem Rahmen komplett aus Metall, einem Bedienrad aus Metall und weichen Ohrmuscheln aus Memory-Schaumstoff ermöglicht das Arctis Nova Elite Gamern ein luxuriöses Spielerlebnis.

Dank seines innovativen Designs, seiner Technologie und seiner hochwertigen Materialien können Gamer ohne Einschränkungen in ihre Lieblingsspiele, Unterhaltungsangebote, ihre Arbeit und ihr Spiel eintauchen … Das ist Elite.

Das SteelSeries Arctis Nova Elite ist ab dem 30. September auf SteelSeries.com und bei ausgewählten Händlern (Amazon) weltweit zum UVP von 649,99 Euro erhältlich.